SZOKUJĄCE doniesienia. Izrael zwabił irańskich dowódców na spotkanie, a potem zaatakował

Izrael zwabił czołowych dowódców irańskich sił powietrznych na spotkanie przed przeprowadzeniem ataku na Iran – podała w piątek amerykańska telewizja Fox News, powołując się na przedstawiciela izraelskich sił bezpieczeństwa.

„Przeprowadziliśmy określone działania, by dowiedzieć się więcej o nich, a później wykorzystaliśmy te informacje, by wpłynąć na ich zachowanie” – powiedział przedstawiciel Izraela. „Wiedzieliśmy, że to doprowadzi do ich spotkania, ale, co ważniejsze, wiedzieliśmy, jak ich tam (na spotkaniu) zatrzymać” – dodał.

Ocenił, że ataki były bardziej skuteczne niż się spodziewano.

Według tego źródła irańskie systemy obrony powietrznej i pociski balistyczne, które były przeznaczone do wykorzystania przeciwko Izraelowi, zostały wyprzedzająco zaatakowane.

W wyniku ataku Izraela na Iran, przeprowadzonego w nocy z czwartku na piątek, zginęło co najmniej kilku wysokich rangą wojskowych irańskich, w tym dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generał Hosejn Salami. Ponadto zabito co najmniej sześciu naukowców zajmujących się energetyką jądrową.