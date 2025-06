Zakaz działania TAKICH portali. Nowy wróg Brukseli?

- Reklama -

We Francji trwa dyskusja o zakazie działania portali porno. Dyrektor Obserwatorium Rodzicielstwa i Edukacji Cyfrowej chce jednak „europejskich zasad gry” i unormowania działalności takich portali na poziomie całej Unii.

Ostatnio Youporn i Pornhub zawiesiły działanie we Francji, aby zaprotestować przeciwko nowym wymogom weryfikacji wieku użytkowników. Dyrektor Thomas Rohmer uznał to za „złą wolę” i wezwał Brukselę do „wspólnego działania”.

Jego zdaniem, „takie serwisy powołują się na wolności osobiste, ale jest pretekst do nieprzestrzegania prawa”. Rohmer to dyrektor i założyciel Obserwatorium Rodzicielstwa i Edukacji Cyfrowej. Jego zdaniem należy zmienić ustawy chroniące „wolność przedsiębiorczości, za którymi serwisy pornograficzne mogą próbować się ukryć”.

Powstaje pytanie, czy atak na portale porno nie jest jednak wstępem do otwarcia szerszej cenzury treści internetu? Wzięcie za cel pornografii może tu być tylko sposobem na przekonanie do takiej cenzury opinii społecznej.

Wprowadzone we Francji systemy weryfikacji wieku użytkowników „pozostawiają wiele do życzenia pod względem funkcjonalności”. Wielu użytkowników nie chce włączać kamer, ani wysyłać swojego dowodu osobistego celem weryfikacji wieku, by wejść na strony porno ze względu na ochronę swoich danych.

Portale porno w odpowiedzi podjęły rodzaj „strajku”, ale wg Rohmera to „zła wola ze strony tych witryni”. W dodatku uważa on wprowadzone środki zabezpieczenia nieletnich za zbyt łatwe do obejścia i dlatego chce dodatkowych działań podjętych przez organy UE.

Źródło: France Info