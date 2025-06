Grad i burze w niemal całej Polsce. Tylko w jednym województwie będzie spokojnie

- Reklama -

W czwartek IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami, którym lokalnie mogą towarzyszyć opady deszczu i gradu. Będą one obowiązywać w znacznej części kraju, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego. RCB ostrzega także przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawie prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w czwartek wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla znacznej części kraju. W województwie warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, w województwie zachodniopomorskim, na wschodzie Podlasia, a także w znacznej części województwa kujawsko-pomorskiego, na krańcach Wielkopolski i województwa lubuskiego będą one obowiązywać do godz. 22.00.

Wyładowaniom lokalnie będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 70 km/h, a punktowo do 80 km/h. Lokalnie pojawi się również grad.

Ostrzeżenia I stopnia będą też obowiązywać do piątku, najpóźniej do godz. 4.00, w woj. lubelskim, na północy woj. świętokrzyskiego i na południu mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego. Prognozowane są w tych rejonach burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm i porywy wiatru do 85 km/h, a także lokalnie grad.

IMGW wydało też ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla województwa małopolskiego, południowej części śląskiego i świętokrzyskiego oraz wschodniej części Podkarpacia. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie około 40 mm, i porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest także duży grad. Będą one obowiązywać do piątku, do godz. 3.00, a na Podkarpaciu do godz. 18.00.

Na niespokojną pogodę zwróciło również uwagę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wydając alert obowiązujący w czwartek i piątek (5-6 czerwca) na terenach województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Ostrzega ono przed burzami z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Apeluje o przygotowanie się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.