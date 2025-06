Nitras po „udanej” kampanii ma kolejny cel. Uważajcie warszawiacy!

- Reklama -

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras oraz Dionizy Smoleń, Partner w PwC Polska podpisali umowę na realizację „Strategii Rozwoju Sportu – IO Warszawa 2040”.

„Staramy się o igrzyska w roku 2040. Liczymy się także z tym, biorąc doświadczenie krajów, które przed nami organizowały taką imprezę, że to może być rok 2044. To byłoby nawiązanie do setnej rocznicy Powstania Warszawskiego. Ta idea może też napawać dumą i ponieść Warszawę oraz Polskę w lepsze czasy” – zapowiedział Nitras.

Szef sportu przypomniał też, że w październiku zeszłego roku w Kancelarii Premiera przedstawił pierwszy dokument strategiczny, który był dokumentem wskazującym kierunek, w jakim powinien zmierzać nie tylko polski sport, ale przede wszystkim Polska. Jego zdaniem strategia powinna angażować całe społeczeństwo.

„Ogłosiliśmy na początku roku przetarg na partnera, który pomoże nam opracować ten dokument strategiczny. Z pewną satysfakcją stwierdzam, że do przetargu stanęły największe firmy światowe, które były firmami doradczymi, współpracowały przy organizacji właściwie wszystkich ostatnich igrzysk olimpijskich, ale co ważniejsze, budowały strategie sportowe konkretnych państw” – pokreślił minister.

Nitras przedstawił harmonogram prac nad strategią. Zgodnie z nim, jeszcze w tym roku – do połowy października – zostanie zaprezentowany pierwszy projekt strategii. Kolejnym etapem, do końca roku, będą konsultacje ze środowiskiem sportowym i administracją rządową.

Kolejna data to 7 maja 2026 roku. Wówczas przedstawiony zostanie projekt strategii, który będzie już de facto ostatecznym dokumentem. Następnie będzie przedłożony Radzie Ministrów, która do końca roku formalnie powinna przyjąć strategię. Na końcu mapy drogowej mają być igrzyska olimpijskie.

„Igrzyska będę nie tylko trzytygodniowym wydarzeniem, kiedy to cały świat zwróci uwagę na Polskę. One będą tylko zwieńczeniem, które pozwoli zastanowić się nad tym, jak zarządzać polskim sportem, czy ten model, w który jest obecnie Ministerstwo Sportu, z Polskim Komitetem Olimpijskim, z bardzo silną rolę związków sportowych, jest właściwy. Czy też należy coś zmienić” – stwierdził Nitras.

Nitras zasłynął ostatnio z prowadzenia przegranej kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Minister Sportu cieszy się także zasłużoną renomą na niemal każdym polskim stadionie. Witany jest przez kibiców w specyficzny sposób.

(PAP)