Braun zabrał niebieską szmatę. Ministerstwo donosi, że „zniszczył mienie”

- Reklama -

Kandydat na prezydenta, europoseł Grzegorz Braun uczestniczył we wtorek w interwencji poselskiej w Ministerstwie Przemysłu. Zdjął, podeptał i zabrał ze sobą wywieszoną tam niebieską szmatę z dwunastoma żółtymi gwiazdami. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli zawiadomienie ws. zniszczenia mienia.

Rzecznik Ministerstwa Przemysłu Tomasz Głogowski żalił się, że europoseł przyszedł do katowickiej siedziby resortu w towarzystwie grupy osób m.in. z kamerami, zadając pytania dotyczące górnictwa: o likwidację kopalń, o umowę społeczną dla branży.

Braun próbował dostać się do gabinetu szefowej MP Marzeny Czarneckiej. Dyskutował z pracownikami resortu. Na koniec europoseł zdjął ustawioną naprzeciw wejścia niebieską szmatę z dwunastoma żółtymi gwiazdami, znajdującą się obok flagi państwowej. Podeptał ją i zabrał ze sobą, mówiąc: tu jest Polska, nie Bruksela.

„Będzie zawiadomienie o zniszczeniu mienia” – zapowiedział rzecznik MP.

Europoseł wszedł do siedziby MP w towarzystwie m.in. posła Romana Fritza. Po wejściu do sekretariatu minister Czarneckiej i uzyskaniu informacji, że przebywa ona we wtorek w Warszawie na posiedzeniu rządu, towarzyszący europosłowi poprosili o kontakt „w trybie interwencji poselskiej” z osobą, która ją zastępuje.

Z Braunem i towarzyszącą mu grupą osób spotkała się dyrektor generalna MP Kinga Okrzesik-Faruga. Roman Fritz poinformował, że „interwencja poselska dotyczy sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej oraz polityki państwa wobec sektora górnictwa węgla kamiennego”. Jak dodał, „motywem i bezpośrednią przyczyną interwencji” stały się informacje prasowe i komunikaty dotyczące wzrostu szacunku kosztów likwidacji w ciągu 10 lat sześciu kopalń z 4,182 mld zł do 9,125 mln zł. „W związku z tym chcielibyśmy, abyście państwo odpowiedzieli na szereg pytań zawartych w tej interwencji poselskiej” – wskazał Fritz.

Braun stwierdził, że na tablicy na frontonie budynku jest napisane: Ministerstwo Przemysłu. „Czy państwo zajmujecie się podtrzymaniem czy likwidacją polskiego przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego?” – pytał Okrzesik-Farugę.

Dyrektor generalna MP zapowiedziała odniesienie się do pytań, w tym sformułowanych przez Brauna, pisemnie. Po potwierdzeniu przyjęcia pytań przez pracowników MP i otrzymaniu zapewnienia, że odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie, Braun i Fritz z towarzyszami zaczęli opuszczać siedzibę resortu.

Zatrzymali się przy wejściu, gdzie Braun wraz Fritzem wypowiadali się dla nagrywających interwencję osób. „Tutaj się likwiduje przemysł. Tutaj realizowany jest scenariusz grabarzy państwa i narodu polskiego” – stwierdził kandydat na prezydenta. Ocenił, że w Warszawie, gdzie przebywa szefowa MP, trwa „impreza non-stop”.

Po zakończeniu wypowiedzi Braun oświadczył: „a tu tymczasem przywrócimy jeszcze stan normalności – tu jest Polska”, po czym zdjął stojąc tuż obok z drzewca niebieską szmatę z dwunastoma żółtymi gwiazdami. „To nie jest nasza flaga, za to nie płacimy” – stwierdził Fritz. Braun zwinął wokół ręki niebieską szmatę z dwunastoma żółtymi gwiazdami i skierował się do wyjścia. Wobec próśb pracowników MP o zwrot „flagi”, odpowiedział: „komu, dziecko, zlituj się nad sobą”. Następnie rzucił niebieską szmatę z dwunastoma żółtymi gwiazdami na ziemię i podeptał.

„W ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma takiego państwa. Chwała Bogu, jeszcze nie ma takiego państwa, więc nie będziemy w Polsce, w polskim ministerstwie eksponować znaków wrogich nam organizacji, które chwała Bogu nie mają statusu państwowego i w związku z tym tego typu emblematy nie są otoczone żadną ochroną na terenie RP. Tu jest Polska, nie Bruksela” – powiedział Braun, zabrał niebieską szmatę z dwunastoma żółtymi gwiazdami i wyszedł z ministerstwa.

Szmata została potem spalona pod kopalnią „Wujek”.

Parlament Europejski we wtorek w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet europosła Brauna. Chodzi o śledztwo m.in. w sprawie zgaszenia przez Brauna świec chanukowych w Sejmie w 2023 r.