Grzegorz Braun spalił flagę UE pod kopalnią „Wujek”. „To emblemat okupanta, który wyciąga rękę po nasze dzieci” [VIDEO]

- Reklama -

Grzegorz Braun spalił pod kopalnią „Wujek” niebieską szmatę z 12 żółtymi gwiazdami ułożonymi w okrąg, którą wziął z budynku Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Stwierdził, że materiał ten to „emblemat okupanta” i „najeźdźcy”, który „wyciąga rękę po nasze dzieci, po ich zdrowie, życie, po nasze pieniądze, po nasze majętności, po skarby, które kryje polska ziemia”, czyli po węgiel.

Na początku konferencji pod kopalnią „Wujek” podpalono niebieską szmatę kojarzoną z UE. Z powodu dymu Braun przerwał wypowiedź Marty Czech.

– Proszę się odsunąć, pani Marto, bo wiatr historii wieje – zażartował Grzegorz Braun.

– Smród zostanie tylko po tym – dodał jeden ze zgromadzonych.

Następnie Grzegorz Braun zaczął przemawiać, gdy niebieska szmata z dwunastoma żółtymi gwiazdami w okręgu płonęła.

– Nie po to ginęli górnicy kopalni „Wujek” i inni polegli z rąk władzy sowieckiej, żeby dzisiaj utwierdzany był na ziemiach polskich reżim eurosowiecki – powiedział Grzegorz Braun.

– Płonie tutaj kawałek materii z emblematem nieistniejącego państwa, które rości sobie pretensje do zarządzania i pomiatania życiem, zdrowiem i majętnością Polaków. Ministerstwo mające siedzibę tutaj, na Śląsku, w Katowicach, Ministerstwo Likwidacji Polskiego Przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji przemysłu wydobywczego, wykonuje dyrektywy tej wrogiej organizacji – stwierdził prawicowy kandydat na prezydenta.

Następnie podkreślił, że jest to „emblemat okupanta, to jest emblemat najeźdźcy, zaborcy”.

– Takimi barwami znaczą swoje działanie kolaboranci, volksdeutsche, judenraty, a nie władze niepodległej Rzeczypospolitej stojące na straży suwerenności, wolności narodu polskiego. Precz z komuną, precz z eurokomuną. Eurokomuna to też komuna – wyjaśnił lider KKP.

– Eurokomuna wyciąga rękę po nasze dzieci, po ich zdrowie, życie, po nasze pieniądze, po nasze majętności, po skarby, które kryje polska ziemia. Największy z tych skarbów, szanowni państwo: Węgiel. Węgiel czarny, węgiel brunatny, którego mamy do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, jeszcze jeden sezon grzewczy dłużej – kontynuował Braun.

– A oto Eurokołchoz przez swoich podwykonawców, kolaborantów z Warszawy i z agend warszawskiego, zdradzieckiego rządu w innych miastach, także tu na Śląsku, dążą do zasypania polskiego górnictwa. Dążą do tego i ogłosili to i zaplanowali. Jest to zbrodnia na narodzie polskim – mówił kandydat na prezydenta.

– Zbrodnia, ponieważ mamy do czynienia z przestępstwem skutkującym stratami mienia wielkiej wartości. A tam, gdzie w Kodeksie karnym pojawia się to sformułowanie, tam wchodzi w grę szczególne zaostrzenie wymiaru kary. Tam, gdzie powoduje ktoś straty mienia wielkiej wartości, tam mamy do czynienia już nie z wykroczeniem, nie z przestępstwem. Tam mamy do czynienia ze zbrodnią – wyjaśnił Grzegorz Braun.

– Otóż zbrodnią na narodzie polskim jest realizacja scenariusza zasypania polskiego górnictwa. Ostatnia kopalnia w Polsce ma być zamknięta, zasypana, zdemolowana do 2049 roku. To jest zdrada – zaznaczył lider KKP.

– To jest zdrada i zbrodnia i straszna głupota. I my, szanowni państwo, występujemy z patriotycznym programem powrotu do węgla, likwidacji zdradzieckich, przeciwskutecznych, napastniczych organizacji i ministerstw na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem ministerstwa likwidacji przemysłu, Ministerstwa Środowiska i Klimatu. To są ministerstwa, które zajmują się tworzeniem problemów, których nie byłoby w normalnym świecie – podsumował Grzegorz Braun.