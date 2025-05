Profanacja w Mielcu. Sprawcy zniszczyli krzyż i ukradli monstrancję

- Reklama -

Skandal w Mielcu. Doszło tam do włamania i profanacji zabytkowej Kaplicy zlokalizowanej w dawnej Bursie przy ul. Warszawskiej. Jest oficjalne oświadczenie proboszcza lokalnej parafii.

Do zdarzenia doszło w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Włamywacze weszli do Kaplicy p.w. św. Stanisława Kostki, która funkcjonuje w tym miejscu od 112 lat. Powstała jako element bursy gimnazjalnej. Obecnie jest miejscem kultu dla wiernych z części mieleckiej starówki. Formalnie przynależy ona do parafii p.w. Ducha Św.

Sprawcy weszli do Kaplicy i zniszczyli przedmioty liturgiczne, w tym krzyż, który połamali i pozostawili przed wejściem. Ukradli również monstrancję.

Na miejscu policja prowadziła wielogodzinne czynności. Sprawa jest traktowana niezwykle poważnie.

Do zdarzenia odniósł się w oficjalnym oświadczeniu proboszcz parafii św. Ducha ks. Waldemar Ciosek. „W nocy 30 kwietnia – 1 maja 2025 roku doszło do włamania i aktu profanacji Kaplicy pw. św. Stanisława Kostki. Policja przeprowadziła czynności i trwa śledztwo w celu ustalenia sprawców. Oględziny miejsca ujawniły również kradzież naczyń liturgicznych, paramentów liturgicznych, ksiąg oraz został całkowicie zniszczony Krzyż ołtarzowy” – przekazał.

„W porozumieniu z Kurią Diecezjalną w Tarnowie – do czasu naprawienia szkód wszystkie nabożeństwa i Msze Święte, które miały być celebrowane w Kaplicy będą odprawiane w Kościele głównym” – poinformował kapłan.

Kaplica w bursie pozostanie zamknięta do czasu odprawienia nabożeństwa przebłagalnego za akt profanacji. „O terminie i przebiegu Nabożeństwa Ekspiacyjnego poinformujemy w najbliższym czasie. Prośmy Boga o zmiłowanie się nad sprawcami tego haniebnego czynu, a dla nas o gorliwość serca i większą troskę o sprawy Boże w naszym życiu prywatnym i publicznym” – podkreślił proboszcz.