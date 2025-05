Znaczący sukces partii Reform Farage’a w wyborach. „Partia Konserwatywna znika”

- Reklama -

Wybory lokalne i uzupełniające do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii odbywały się 1 maja 2025 r. Było to pierwsze tego typu wtdarzenie po wyborach powszechnych z 2024 r. i pewien sprawdzian dla rządzącej Partii Pracy. Odbyły się również wybory sześciu burmistrzów, w których spore sukcesy osiągnęła przede wszystkim partia Reform UK.

Okazało się, że zwycięzcą wyborów jest partia Reform UK Nigela Farage’a, głównie kosztem Partii Konserwatywnej. W wyborach uzupełniających do Izby Gmin to ugrupowanie zyskało deputowaną. Kandydatka eurosceptycznej partii Reform UK Sarah Pochin wygrała – i to zaledwie sześcioma głosami – wybory uzupełniające do brytyjskiego parlamentu, pokonując Karen Shore z rządzącej Partii Pracy.

Po wielokrotnym liczeniu głosów w okręgu Runcorn i Helsby ogłoszono, że Pochin zdobyła 12 645 głosów, a Shore – 12 639. Był to najbardziej wyrównany wynik wyborów uzupełniających od 1945 r. Na kandydata Partii Konserwatywnej Seana Houlstona, który zajął trzecie miejsce, oddało głosy 2 341 wyborców.

To cios dla opozycji konserwatystów i wyraźne przesunięcie się części elektoratu na prawicę. „Jesteśmy świadkiem końca zabawy torysów, która trwała od 1832 r. Partia Konserwatywna znika” – stwierdził Farage.

Głosowanie w Runcorn i Helsby było też pierwszym sprawdzianem dla premiera Keira Starmera po wygranych przez Partię Pracy wyborach parlamentarnych w 2024 r. Poprzedni deputowany z tego regionu, laburzysta Mike Amesbury, ogłosił na początku roku, że rezygnuje ze stanowiska po tym jak skazano go na karę więzienia w zawieszeniu za napaść na wyborcę.

It may be a small margin but it’s a huge win. Congratulations @SarahForRuncorn. pic.twitter.com/t2zn66Dzsq — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 2, 2025

Źródło: Guardian/ PAP/ TVP Info