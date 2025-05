Sprzedała swoją 6-letnią córkę czarownikowi. Trwają poszukiwania dziewczynki

- Reklama -

W Afryce Południowej matka została uznana za winną sprzedaży swojej 6-letniej córki. Proces odbył się 2 maja w małym miasteczku rybackim Saldanha Bay, około 135 km na północ od Kapsztadu. Sędzia Nathan Erasmus uznał, że zeznania 35 osób pozwalają mu skazać 35-letnią Racquel Smith.

Na ławie oskarżonych zasiedli także jej chłopak i wspólny znajomy. Wszyscy zostali oskarżeni o porwanie i handel ludźmi. Sprawa wywołała w całym kraju oburzenie. Kilku świadków zeznawało podczas trwającego dwa miesiące procesu, że Racquel „Kelly” Smith ujawniła im, że „sprzedała” swoją córkę Joshlin w lutym 2024 r.

Świadkowie twierdzili, że chwaliła się, że otrzymała za swoje dziecko sumę 20 000 randów (rownowartośc około 1085 dolarów). Sędzia Nathan Erasmus stwierdził na podstawie zeznać 35 świadków, że Racquel Smith jest winna i mówił, że ta potraktowała swoją córkę jak „towar”.

Werdykt przyjęto gromkimi brawami, a sam proces odbył się w sali municypalnej miasteczka. Na zewnątrz zebrał się tłum, który skandował: „Chcemy odzyskać Joshlin!” Wcześniej, wielu mieszkańców brało udział w poszukiwaniach dziecka w tej dość zaniedbanej dzielnicy razem z policją.

Wyrok może oznaczać karę dożywotniego pozbawienia wolności Racquel Smith. Ta początkowo budziła współczucie po „zaginięciu” córki. Sprawa zwróciła szczególną uwagę ministra sportu Gaytona McKenziego, który zaoferował nagrodę w wysokości miliona randów (54 tys. dolarów) za „cały i zdrowy” powrót dziecka.

Ciąg dalszy tej historii przybrał jednak nieoczekiwany obrót, kiedy prokuratorzy zarzucili Racquel Smith, że sama sprzedała córkę „tradycyjnemu uzdrowicielowi”, czyli miejscowemu czarownikowi, którego interesowały jasne oczy i cera dziecka.

Racquel Smith, która ma jeszcze dwójkę dzieci, wydawała się niezwykle spokojna i niezainteresowana podczas intensywnych poszukiwań Joshlin. W sądzie ujawniono szokujące szczegóły, w tym oświadczenia nauczyciela dziewczynki i pastora, z którym matka rozmawiała o planie „sprzedaży” swojego dziecka w 2023 roku. Sama dziewczynka jest nadal poszukiwana.

