Ciepła przystań Czarneckiego zamknięta dla statku Marianny. Były poseł PiS żali się portalowi plotkarskiemu

Poważne oskarżenia o przemoc domową, zaprzeczenia i groźby procesów sądowych – spór między Marianną Schreiber a Przemysławem Czarneckim przybiera na sile. Po tym, gdy celebrytka opublikowała oświadczenie, w którym oskarżyła byłego partnera o stosowanie przemocy wobec niej i jej córki, polityk PiS odpowiedział na łamach mediów.

Gdy na jaw wyszedł związek Schreiber z Korczarowskim, Marianna przedstawiła poważne zarzuty wobec byłego partnera – Przemysława Czarneckiego, syna europosła Ryszarda Czarneckiego.

Z jej wersji wynika, że już 8 grudnia zgłaszała ojcu polityka przypadki przemocy stosowanej przez jego syna.

„Przy kolejnej sytuacji przemocowej, która miała miejsce 18 stycznia tego roku, w której to pijany znęcał się nade mną i dzieckiem (moje dziecko nazwał „k***ą”), a ja uciekłam do mamy ze śpiącym dzieckiem na rękach, wezwałam uprzednio policję” – napisała Schreiber w swoim oświadczeniu.

Nie, nie kłamałam. Po prostu byłam głupia i wybaczałam, bo wierzyłam, że jest inny niż pokazywały go media, że znęcał się nad żoną.

Współczuję Panu Ryszardowi takich sytuacji. pic.twitter.com/pIDkny19Qr — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) April 24, 2025

Odpowiedź Czarneckiego

Przemysław Czarnecki natychmiast odpowiedział na oskarżenia, publikując własne oświadczenie w mediach społecznościowych. Polityk zapowiedział kroki prawne przeciwko byłej partnerce i odmówił szczegółowego komentowania sprawy, stwierdzając: „jedynym 'oświadczeniem’, jakie zostanie w tej sprawie wydane, będą przeprosiny z jej strony po wyroku sądowym”.

W rozmowie z „Plejadą” Czarnecki określił wypowiedzi Schreiber jako przejaw „mitomanii i konfabulacji”, kategorycznie zaprzeczając zarzutom o wyzywanie jej córki.

– Jak mógłbym coś takiego zrobić? Powiem więcej, jak to by miało wyglądać, że pani Schreiber po takich rzekomych moich zachowaniach, dalej ze mną mieszkała? Prosiła, bym zaopiekował się jej córką? To jest niepoważne. Gdyby to była prawda, to fatalnie świadczyłoby to o niej jako matce – stwierdził Czarnecki.

Polityk zasugerował również, że według niego Schreiber „ma poważny problem ze sobą”.

– Ja wiem, czym to jest spowodowane. Ciepła przystań w postaci Przemysława Czarneckiego została dla jej statku zamknięta. Kluczem do tego, co robi Marianna, jest to, że ja powiedziałem, że jestem z nią od dwóch lat. Od 14 kwietnia 2023 roku. Wbrew całej jej narracji o porzuceniu przez męża i tak dalej. I tylko o to chodzi – twierdzi polityk.

Zapowiada, że nie zamierza odpuścić Mariannie. – Ona wie, że ja wiem na jej temat naprawdę dużo rzeczy, które dla niej są fatalne, ale ja nie jestem osobą mściwą. (…) Ale żeby była jasność. Ja tego tematu oczywiście nie odpuszczę. Mój pełnomocnik spotka się z Marianną w sądzie. (…) Będę bronił po prostu swojego dobrego imienia. (…) Ja się wystrzegam przemocy, brzydzę się jej. Jestem natomiast wzburzony tym, że muszę się tłumaczyć z rzeczy absurdalnych, bo one nie miały miejsca – podsumował.

Schreiber i Czarnecki po raz ostatni byli widziani razem 9 kwietnia 2025 roku pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej, gdzie polityk pełnił rolę operatora kamery podczas jej wystąpienia.

Schreiber zapowiedziała, że szczegóły sprawy ujawni w swoim programie „Naga prawda Marianny Schreiber”, który ma być emitowany w telewizji wPolsce24.