Bocheński został zapytany o współpracę z Braunem. Wskazał na nieakceptowalną rzecz

Unioposeł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet, gdzie odniósł się do potencjalnej współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Polityk złożył jednoznaczną deklarację.

W ostatnim czasie wiele mówi się o współpracy na tzw. prawicy. Mowa jest o pakcie senackim, które miałoby tworzyć Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość, ale niektórzy widzieliby w takim sojuszu również Koronę.

Z kolei kolejne sondaże wskazują na to, że partia Brauna może być języczkiem u wagi po kolejnych wyborach parlamentarnych. Ostatnie badanie CBOS pokazało rekordowy wynik Korony, która zanotowała aż 9,9 proc. poparcia.

– Nie wyobrażam sobie tego, jak rozmawiamy dzisiaj – powiedział Bocheński, pytany o ewentualny sojusz albo wspólne rządy z Braunem. – Dlatego, że Grzegorz Braun, żeby być jakoś sprawiedliwym w tej rozmowie, niewątpliwie bardzo inteligentnym człowiekiem i dobrze wykształconym, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy człowiek dobrze wykształcony i bardzo inteligentny do takich granic światopoglądowych, a następnie je przekracza, że one są już poza horyzontem racjonalności, chociaż trzymają się prawideł.

– Niektórzy tak mówią, że wielcy, wybitni logicy popadają w szaleństwo. Nie robię z Grzegorza Brauna wielkiego logika, ale uważam, że to jest jego przypadek i wypowiedzi dotyczące komór gazowych w Auschwitz, i jego różne, również performance polityczne, za którymi stoją pewne idee, ale same te performance są tak nieakceptowalne w pewnej kulturze politycznej, sprawiają, że mnie to uniemożliwia dyskurs Grzegorza Brauna – podkreślił Bocheński.

– Gdyby to od Pana zależało, i to Grzegorz Braun decydowałby o tym, kto ma władzę, to wolałby Pan tej władzy nie mieć, niż pójść z Grzegorzem Braunem? – zapytał Rymanowski.

– Gdyby ode mnie to zależało, to Grzegorz Braun nie byłby osobą, która w jakikolwiek sposób mogłaby o tym decydować – zrobił unik Bocheński.