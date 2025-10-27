WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaBocheński został zapytany o współpracę z Braunem. Wskazał na nieakceptowalną rzecz
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Bocheński został zapytany o współpracę z Braunem. Wskazał na nieakceptowalną rzecz

-

Autor: RP
Tobiasz Bocheński oraz Grzegorz Braun
NCZAS.INFO | Tobiasz Bocheński oraz Grzegorz Braun. / foto: screen YouTube (kolaż)
- Reklama -

Unioposeł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet, gdzie odniósł się do potencjalnej współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Polityk złożył jednoznaczną deklarację.

W ostatnim czasie wiele mówi się o współpracy na tzw. prawicy. Mowa jest o pakcie senackim, które miałoby tworzyć Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość, ale niektórzy widzieliby w takim sojuszu również Koronę.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Z kolei kolejne sondaże wskazują na to, że partia Brauna może być języczkiem u wagi po kolejnych wyborach parlamentarnych. Ostatnie badanie CBOS pokazało rekordowy wynik Korony, która zanotowała aż 9,9 proc. poparcia.

Czytaj więcej: Sensacyjny SONDAŻ! Rekordowe poparcie Korony Brauna. Konfederacje blisko PiS

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

– Nie wyobrażam sobie tego, jak rozmawiamy dzisiaj – powiedział Bocheński, pytany o ewentualny sojusz albo wspólne rządy z Braunem. – Dlatego, że Grzegorz Braun, żeby być jakoś sprawiedliwym w tej rozmowie, niewątpliwie bardzo inteligentnym człowiekiem i dobrze wykształconym, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy człowiek dobrze wykształcony i bardzo inteligentny do takich granic światopoglądowych, a następnie je przekracza, że one są już poza horyzontem racjonalności, chociaż trzymają się prawideł.

– Niektórzy tak mówią, że wielcy, wybitni logicy popadają w szaleństwo. Nie robię z Grzegorza Brauna wielkiego logika, ale uważam, że to jest jego przypadek i wypowiedzi dotyczące komór gazowych w Auschwitz, i jego różne, również performance polityczne, za którymi stoją pewne idee, ale same te performance są tak nieakceptowalne w pewnej kulturze politycznej, sprawiają, że mnie to uniemożliwia dyskurs Grzegorza Brauna – podkreślił Bocheński.

– Gdyby to od Pana zależało, i to Grzegorz Braun decydowałby o tym, kto ma władzę, to wolałby Pan tej władzy nie mieć, niż pójść z Grzegorzem Braunem? – zapytał Rymanowski.

– Gdyby ode mnie to zależało, to Grzegorz Braun nie byłby osobą, która w jakikolwiek sposób mogłaby o tym decydować – zrobił unik Bocheński.

Korona Brauna w pakcie z PiS i Konfederacją? Jednoznaczne stanowisko. „Niestety, to jest skutek…”

Poprzedni artykuł
Takiego konfliktu jeszcze nie było. Właściciel Pogoni OSTRO o Izraelu, IDF i syjonistycznych organizacjach
Następny artykuł
Inwestycja w mieszkania wcale nie będzie aż tak opłacalna? Eksperci ostrzegają

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU