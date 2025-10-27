WIDEO
Rekord Korony. Braun depcze po piętach Mentzenowi i Bosakowi. Dojdzie do „mijanki”? [ANKIETA]

-

Autor: KM
Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun oraz Krzysztof Bosak
Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun oraz Krzysztof Bosak. / foto: PAP
Najnowszy sondaż CBOS przynosi sensacyjne wyniki na prawicy. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna notuje rekordowe poparcie 9,9 proc. wśród zdecydowanych wyborców. To zaledwie 2,5 punktu procentowego za Konfederacją Wolność i Niepodległość (12,4 proc.). Tak dynamiczny wzrost rodzi pytanie o możliwą „mijankę” na polskiej scenie politycznej.

W badaniu CBOS, przeprowadzonym w dniach 15-17 października, liderem poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,2 proc. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 28,1 proc. głosów. Tuż za podium znalazły się obie konfederacje – KWiN z poparciem 12,4 proc. oraz partia Brauna (KKP) z historycznym wynikiem 9,9 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (6,5 proc.) oraz partia Razem (5,2 proc.).

Zastanawiająca jest dynamika zmian. W porównaniu z poprzednim miesiącem Konfederacja Korony Polskiej zyskała aż 5,4 punktu procentowego – to największy wzrost w całym zestawieniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że CBOS zastosował w tym badaniu nową metodologię, opierając wagę wyborczą na tegorocznych wyborach prezydenckich, a nie parlamentarnych z 2023 roku.

W tym samym czasie Konfederacja Wolność i Niepodległość niemal nie drgnęła (spadek o 0,1 pkt proc.), a Prawo i Sprawiedliwość zanotowało potężny spadek, tracąc 6,4 pkt proc. Analitycy CBOS wprost wskazują, że partia Brauna przejmuje elektorat nie tylko od Konfederacji WiN, ale także od PiS.

Rosnąca siła partii Brauna wywiera coraz większą presję na Konfederację Wolność i Niepodległość. Dla KKP zbliżenie się do 10 proc. to szansa na przyciągnięcie kolejnych wyborców. Jeśli tendencja wzrostowa Korony by się utrzymała, możliwe jest nawet wyprzedzenie Konfederacji Mentzena i Bosaka.

„Myślę, że w Konfie Mentzena zacznie się robić ciepło, bo ta proporcja będzie się zmieniała na korzyść Konfy Brauna. Jak sądzicie – czy i kiedy będzie mijanka?” – pyta zaczepnie w serwisie X redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

Najbliższe miesiące pokażą, czy wynik Korony Brauna to trwały trend, czy tylko chwilowy sondażowy sukces. A my chcemy poznać zdanie naszych Czytelników. Czy dojdzie do „mijanki” na prawicy? Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Czy dojdzie do "mijanki"? Czy Konfederacja Korony Polskiej wyprzedzi Konfederację Wolność i Niepodległość w sondażach?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
