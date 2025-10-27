Michalkiewicz i Braun zapraszają! „Dopóki jeszcze nie zostaniemy zepchnięci do podziemia” [VIDEO]

- Reklama -

Na profilu Grzegorza Brauna pojawiło się zaproszenie na XVII Konferencję Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się w ostatni weekend listopada w Warszawie.

W nagraniu publicysta „Najwyższego Czasu!” Marek Skalski zaprasza na XVII Konferencję Prawicy Wolnościowej. Zbiórkę na organizację tego wydarzenia możecie Państwo wesprzeć TUTAJ.

– Już od ponad 10 lat raz na pół roku zapraszamy państwa i staramy się państwu zapewnić niesamowity weekend z niesamowitymi gośćmi, prelegentami i uczestnikami debat. W tym roku zapraszamy w dniach 28-30 listopada do Galerii Prześwit przy ul. Freta 39 przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie – powiedział Skalski, na co wówczas wtrącił się Grzegorz Braun.

– A Nowe Miasto to też Stare Miasto. Tylko to młodsze – powiedział Braun.

– Gośćmi naszej konferencji będzie wielce szanowny redaktor Stanisław Michalkiewicz – zapowiedział Skalski.

– Potwierdzam i zapraszam – powiedział Michalkiewicz.

– I oczywiście wielce szanowny polski poseł do eurokołchozu Grzegorz Braun – dodał Skalski.

– Nie uchylam się, jestem zaszczycony – odpowiedział Braun.

Następnie Marek Skalski zapowiedział, że w sobotę 29 listopada wystąpi Grzegorz Braun.

– Później będzie brał udział w debacie historycznej. A pan Stanisław Michalkiewicz, o ile mnie pamięć nie myli, w niedzielę – dodał.

– Jak będzie taki rozkaz, to nawet i w sobotę i w niedzielę – dodał Michalkiewicz.

– Najlepsza prawacka konferencja w tej chemisferze i w tej erze – wtrącił Grzegorz Braun.

– Dopóki jeszcze nie zostaniemy zepchnięci do podziemia – zaznaczył Michalkiewicz, zaś Braun dodał, że być może „osadzeni w jakimś obozie reedukacyjnym”.

– Gorąco zapraszamy – zakończył nagranie Marek Skalski.