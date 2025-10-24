Groźna bakteria w popularnym produkcie mięsnym. GIS ostrzega

- Reklama -

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące partii tatara wołowego, w którym sanepid wykrył bakterie Escherichia coli produkujące toksynę Shiga (STEC). Podał, że producent – Sokołów S.A. – rozpoczął procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu.

Chodzi o produkt: tatar wołowy, 200 g, o numerze partii: 8525281202. Termin przydatności do spożycia to 24 października 2025 r. Producentem jest SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie.

Spożycie produktu zanieczyszczonego Escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.

GIS poinformował, że Sokołów S.A. rozpoczął procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu, a organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie bakterii Escherichia coli STEC w tatarze wołowym.https://t.co/QD6iYOhS2X — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) October 24, 2025