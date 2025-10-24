WIDEO
Brytyjczycy polują na rosyjskie okręty

-

Autor: AW
NCZAS.INFO | Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Foto
NCZAS.INFO | Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Foto" PAP/EPA
Liczba rosyjskich jednostek morskich, zagrażających brytyjskim wodom, wzrosła o 30 proc. – zaalarmował w piątek minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey w rozmowie z BBC. Szef resortu powiadomił, że przekazał przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi wiadomość: „Polujemy na wasze okręty podwodne”.

W opinii Healey’a obecnie trwa wzrost „rosyjskiej agresji na całej linii”, co, jego zdaniem, dotyczy nie tylko Ukrainy, ale wpływa również na Europę Zachodnią.

Według informacji podanych przez brytyjskie ministerstwo obrony aktywność rosyjskich okrętów podwodnych na wodach północnego Atlantyku powróciła do poziomu z czasów zimnej wojny.

Resort poinformował, że Królewskie Siły Powietrzne (RAF) oraz Królewska Marynarka Wojenna (Royal Navy) zintensyfikowały obserwację tego obszaru ze względu na aktywność rosyjskich łodzi podwodnych. Samoloty RAF-u wykonują misje niemal codziennie, czasami przez całą dobę. Są one wspierane przez siły innych sojuszników z NATO.

– Rosja rzuca nam wyzwanie, testuje nas, obserwuje nas. Ale (prowadzenie misji przez brytyjskie) samoloty pozwala nam powiedzieć Putinowi: obserwujemy was, polujemy na wasze okręty podwodne – oznajmił Healey w rozmowie z BBC, w czasie spotkania ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem.

– Północny Atlantyk jest kluczowym regionem – i jest on zagrożony przez rosyjskie okręty podwodne z napędem atomowym. (…) Dlatego musimy wiedzieć, co dzieje się na morzu – oznajmił minister obrony Niemiec. Pistorius zapowiedział, że Niemcy planują częste loty patrolowe z bazy RAF w Lossiemouth.

Niemiecki minister podkreślił, że każdego dnia pojawiają się kolejne dowody na to, że Rosja prowadzi wobec Europy wojnę hybrydową w postaci „fałszywych wiadomości, dezinformacji, zagrożenia dla infrastruktury podmorskiej”. – Czas, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje – zaapelował.

Stacja BBC przypomniała, że w sierpniu samoloty RAF-u, współpracując z amerykańskimi i norweskimi myśliwcami, monitorowały rosyjski okręt podwodny, który śledził amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford podczas ćwiczeń na północnym Atlantyku.

Źródło:PAP
