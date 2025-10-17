WIDEO
Atak na biuro Platformy Obywatelskiej, czy marna prowokacja? „Ty j***** platformersie!” [FOTO]

Autor: AW
NCZAS.INFO | Wejście do budynku, w którym mieści się m.in. Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej, po rzekomym ataku. Foto: X/@WZembaczynski
Poseł KO Witold Zembaczyński poinformował w piątek PAP, że doszło do ataku na budynek, w którym mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej w Warszawie przy ulicy Wiejskiej. Przed wejściem użyty miał zostać koktajl Mołotowa.

W piątek po godz. 15 w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w której mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Z relacji świadków wynika, że sprawca podpalający butelkę został odepchnięty, a ta rozbiła się przed wejściem.

Jak powiedział PAP poseł Zembaczyński, był on jedną z pierwszych osób na miejscu zdarzenia.

– Świadek z wnętrza lokalu uniemożliwił rozprzestrzenienie się ognia po tym, jak jeden ze sprawców rzucił koktajl Mołotowa praktycznie w drzwi naszego biura krajowego – powiedział poseł.

Następnie – jak dodał Zembaczyński – świadek próbował ująć jednego ze sprawców i doszło do szarpaniny. Ostatecznie sprawcy zbiegli – zgodnie z relacją Zembaczyńskiego jeden z nich krzyczał: „Ty j***** platformersie”.

– Stąd nie mam wątpliwości co do intencji tego ataku, że on jest motywowany politycznie. Naprawdę jestem oburzony tą całą sytuacją – powiedział poseł.

Zembaczyński poinformował, że nikt nie ucierpiał, ale ocenił, że „było dosłownie o włos od tragedii”. W budynku mieści się nie tylko biuro PO, ale także różne firmy i instytucje. Wejście jest wspólne. Poza śłowami posła Zembaczyńskiego na razie nie ma żadnych dowodów, że to był atak na PO.

Źródło:PAP, nczas.info
