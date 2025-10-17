WIDEO
Weto prezydenta Nawrockiego. Oto powód

-

Autor: KM
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki. / foto: PAP
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy na stronie prezydent.pl, ustawa miała uznać etnolekt wilamowski za język regionalny, a prezydent jest zdania, że każdy przejaw patriotyzmu lokalnego i troski o zachowanie dziedzictwa przodków zasługuje na szacunek, jednak rozstrzygnięcie, czy dany etnolekt jest językiem regionalnym nie może mieć charakteru uznaniowego ani politycznego. Kryteria do takiego uznania są jasno określone w ustawie; rozstrzygnięcie powinno być rezultatem badań naukowych, lingwistycznych.

Aktualna liczba osób używających etnolektu wilamowskiego jest trudna do oszacowania; badacze wskazują na liczby między 20 a 100 osób.

Prezydent miał uzasadnioną wątpliwość, czy regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie natury symbolicznej lub politycznej. W uzasadnieniu do weta Prezydent wskazał liczne opinie językoznawców.

Jednym z rezultatów wprowadzenia tej ustawy byłby m.in. wymóg formalnej edukacji języka wilamowskiego. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji sygnalizowało możliwe trudności z przygotowaniem właściwej metodyki nauczania, podstawy programowej, programów nauczania i pomocy naukowych.

Źródło:prezydent.pl
