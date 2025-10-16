WIDEO
Poważny kandydat na burmistrza chce aresztować Netanjahu. „Czas, abyśmy faktycznie zintensyfikowali działania”

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Premier Izraela Banjamin Netanjahu. Foto: PAP/EPA
Poważny kandydat na burmistrza Nowego Jorku zapowiedział, że jeśli premier Izraela Benjamin Netanjahu pojawiłby się w tym mieście, zostanie aresztowany. Teraz tę obietnicę podtrzymał.

Kandydat Demokratów na burmistrza Nowego Jorku Zohran Mamdani oświadczył, że jeśli wygra wybory, to Netanjahu może zapomnieć o beztroskiej wyprawie do tego miasta. Izraelski przywódca ma być bowiem aresztowany.

Mamdani w rozmowie z „New York Times” podkreślał, że „ważne jest, aby Nowy Jork przestrzegał międzynarodowego prawa karnego”. Przypomniał też o nakazie aresztowania Netanjahu wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w listopadzie 2024 r. Powodem było pociągnięcie premiera Izraela do odpowiedzialności karnej za „zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne” wobec ludności cywilnej w Strefie Gazy. USA jednak nie uznają jurysdykcji MTK.

Polityk Demokratów po raz pierwszy oświadczył, że Netanjahu zostanie aresztowany w Nowym Jorku już w grudniu 2024 r. w wywiadzie dla MSNBC. Jak mówił, zrobiłby to mimo że USA nie są sygnatariuszem MTK. – Nadszedł czas, abyśmy faktycznie zintensyfikowali działania i wyjaśnili, co jesteśmy gotowi zrobić, aby zaprezentować przywództwo, którego bardzo brakuje w administracji federalnej – stwierdził wówczas.

Mamdani ma – według sondaży – spore szanse na zostanie burmistrzem Nowego Jorku. Badania poparcia pokazują bowiem, że wyprzedza on kandydata Republikanów i dotychczasowego burmistrza Andrew Cuomo. Kandydat Partii Demokratycznej jest muzułmaninem i radykalnym socjalistą.

W jednym z wpisów na portalu X Mamdani odniósł się do uwolnienia izraelskich zakładników z niewoli Hamasu i wstępnego porozumienia na Bliskim Wschodzie.

„Dzisiejsze sceny przedstawiające Izraelczyków i Palestyńczyków są głęboko poruszające” – stwierdził w poniedziałek.

„Uwolnienie izraelskich zakładników i ponowne połączenie rodzin po latach strachu, niepewności i tortur; pierwsze dni w Gazie bez nieustannego izraelskiego bombardowania, gdy rodziny wracają pod gruzy i bliscy uwolnieni z aresztu” – podkreślił.

„W końcu pojawił się promyk nadziei, że zawieszenie broni się utrzyma i będzie można rozpocząć długą, trudną pracę na rzecz odbudowy. Wiem też, że ta wiadomość przynosi pocieszenie milionom nowojorczyków, którzy odczuwali ból ostatnich kilku lat. Obserwowaliśmy, jak nasze podatki finansowały ludobójstwo. Koszt moralny i ludzki będzie trwałą plamą i wymaga odpowiedzialności oraz prawdziwego rachunku sumienia naszego zbiorowego i polityki naszego rządu” – skwitował.

Źródło:Fox News/X/DoRzeczy
