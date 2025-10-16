WIDEO
Awantura w Sejmie i wulgarne nagrania. „Co za śmieć”, „To przez tego pier***onego Zimocha” [VIDEO]

-

Autor: KM
Posiedzenie komisji sprawiedliwości.
NCZAS.INFO | Posiedzenie komisji sprawiedliwości. / Fot. screen
Środowe posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości zakończyło się wielką awanturą i zostało zerwane na wniosek Prawa i Sprawiedliwości tuż po rozpoczęciu. Mikrofony zostały jednak wyłączone nieco później i nagrały prawdziwe oblicze wybrańców narodu, naszych wspaniałych elit.

Komisja miała opiniować niektóre z zapisów ws. budżetu państwa, dotyczące m.in. Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Na posiedzeniu zjawili się przedstawiciele tych instytucji, ale ich wizyta okazała się daremna.

Chwilę po otwarciu obrad poseł PiS Paweł Jabłoński złożył wniosek o ich zamknięcie. Argumentował to odwołaniem innego posiedzenia, co przewodniczący komisji Paweł Śliz (Polska 2050) nazwał „uprawianiem hucpy politycznej” i brakiem szacunku dla zaproszonych gości.

Atmosfera szybko stała się napięta. Gdy poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik złożył wniosek o zbadanie trzeźwości posłów Jabłońskiego i Mariusza Goska, ten pierwszy, przy włączonym mikrofonie, rzucił w jego stronę: „Co za śmieć”.

Ostatecznie wniosek PiS o zamknięcie obrad został przegłosowany. Przewodniczący Śliz skwitował to gorzkim komentarzem pod adresem opozycji: „Pokazaliście swój szacunek dla instytucji, które są na sali. Gratuluję państwu”.

Chwilę później, nieświadomy, że mikrofony wciąż działają, sam nie przebierał w słowach. Z jego ust padło: „K***a. To przez tego pier***onego Zimocha. K***a mać”. Chodziło o Tomasza Zimocha, byłego posła Polski 2050, który obecnie jest niezrzeszony. Jego głos prawdopodobnie mógłby zmienić wynik głosowania.

