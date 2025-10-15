Miażdżące wyniki dla rządu Tuska. Czytelnicy „Najwyższego Czas-u!” nie mieli litości dla uśmiechniętej koalicji

- Reklama -

Czytelnicy „Najwyższego Czas-u!” nie mieli wątpliwości. Zdecydowana większość z Państwa negatywnie oceniła rząd Donalda Tuska w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych.

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Najnowszy sondaż OGB pokazuje, że po dwudziestu czterech miesiącach wyniki wyglądałyby zupełnie inaczej. Z partii tworzących obecną większość sejmową próg przekroczyłaby tylko KO, a oprócz niej i PiS-u do Sejmu weszłyby jeszcze dwie Konfederacje.

Z kolei z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że tylko 65 proc. wyborców koalicji rządzącej z 2023 r. ponownie by na nią zagłosowało. Aż 22 proc. zmieniło zdanie, zaś pozostali jeszcze się wahają.

W drugą rocznicę wyborów parlamentarnych redakcja portalu nczas.info od rana pytała Państwa, czyli naszych Czytelników, o ocenę uśmiechniętej koalicji. Pytanie brzmiało: „Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych?”.

Zdecydowana większość z państwa, bo aż 1635 osób osób wybrała odpowiedź „źle”, co przełożyło się na 96 procent.

Nieco łagodniejszą opcję „nie jest tak najgorzej” zaznaczyło 16 osób, czyli 1 proc. Z kolei nieco optymistyczną odpowiedź „mogłoby być lepiej” wybrało 12 osób, co również stanowiło 1 proc.

„Dobrze” działania rządu Tuska oceniło jedynie 19 osób, czyli 1 proc. wszystkich głosujących.

Ponadto pozostawiliśmy do wyboru opcję „nie mam zdania, ale chcę sprawdzić wyniki”, na którą skusiły się 23 osoby (1 proc.).

Jak widać, ani z profesjonalnych sondaży, ani z sondy przeprowadzonej na naszym portalu nie wyłaniają się dobre wyniki dla rządu Tuska. Po dwóch latach od wyborów parlamentarnych Polacy zdecydowanie negatywnie oceniają działania uśmiechniętej koalicji, do której zniechęciła się nawet całkiem spora grupa jej elektoratu z 2023 roku.