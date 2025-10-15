Tylko cztery partie w Sejmie. Najwięksi tracą, zyskuje Korona Brauna [SONDAŻ]

- Reklama -

Pracownia OGB przeprowadziła sondaż dwa lata po wyborach parlamentarnych. W Sejmie znalazłyby się tylko cztery partie. Aktualnie rządząca koalicja nie weszłaby w całości na Wiejską.

Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska, uzyskując wynik 34,05 proc. (spadek o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania).

- Reklama -

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 27,91 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).

Podium zamknęła Konfederacja, która może liczyć na 16,43 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc.).

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt. proc.).

Poniżej progu wyborczego uplasowały się:

partia Razem z wynikiem 4,29 proc. (wzrost o 1,7 pkt. proc.),

z wynikiem (wzrost o 1,7 pkt. proc.), Lewica – 4,18 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.),

– (spadek o 0,5 pkt. proc.), PSL – 3,67 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.),

– (wzrost o 2 pkt. proc.), Polska 2050 – 2,37 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych? Dobrze

Mogłoby być lepiej

Nie jest tak najgorzej

Źle

Nie mam zdania, ale chcę sprawdzić wyniki Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

W przeliczeniu na mandaty oznacza to 193 miejsca w Sejmie dla przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 162 – dla PiS, 81 – dla Konfederacji oraz 24 dla Konfederacji Korony Polskiej.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 października 2025 r.