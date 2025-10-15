WIDEO
Tylko cztery partie w Sejmie. Najwięksi tracą, zyskuje Korona Brauna [SONDAŻ]

Autor: MMP
Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun oraz Donald Tusk. / foto: PAP (kolaż)
Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun oraz Donald Tusk. / foto: PAP (kolaż)
Pracownia OGB przeprowadziła sondaż dwa lata po wyborach parlamentarnych. W Sejmie znalazłyby się tylko cztery partie. Aktualnie rządząca koalicja nie weszłaby w całości na Wiejską.

Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska, uzyskując wynik 34,05 proc. (spadek o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania).

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 27,91 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).

Podium zamknęła Konfederacja, która może liczyć na 16,43 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc.).

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt. proc.).

Poniżej progu wyborczego uplasowały się:

  • partia Razem z wynikiem 4,29 proc. (wzrost o 1,7 pkt. proc.),
  • Lewica4,18 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.),
  • PSL3,67 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.),
  • Polska 20502,37 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych?

W przeliczeniu na mandaty oznacza to 193 miejsca w Sejmie dla przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 162 – dla PiS, 81 – dla Konfederacji oraz 24 dla Konfederacji Korony Polskiej.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 października 2025 r.

Źródło:OGB
