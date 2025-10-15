Tylko cztery partie w Sejmie. Najwięksi tracą, zyskuje Korona Brauna [SONDAŻ]

Pracownia OGB przeprowadziła sondaż dwa lata po wyborach parlamentarnych. W Sejmie znalazłyby się tylko cztery partie. Aktualnie rządząca koalicja nie weszłaby w całości na Wiejską.
Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska, uzyskując wynik 34,05 proc. (spadek o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania).
Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 27,91 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).
Podium zamknęła Konfederacja, która może liczyć na 16,43 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc.).
W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt. proc.).
Poniżej progu wyborczego uplasowały się:
- partia Razem z wynikiem 4,29 proc. (wzrost o 1,7 pkt. proc.),
- Lewica – 4,18 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.),
- PSL – 3,67 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.),
- Polska 2050 – 2,37 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.).
W przeliczeniu na mandaty oznacza to 193 miejsca w Sejmie dla przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 162 – dla PiS, 81 – dla Konfederacji oraz 24 dla Konfederacji Korony Polskiej.
Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 października 2025 r.