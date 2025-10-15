Skok na pieniądze Polaków. Rząd podjął decyzję. Od nowego roku boleśnie wzrosną podatki

- Reklama -

W przeddzień drugiej rocznicy wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku rząd premiera Donalda Tuska postanowił sprawić Polakom niemiły „prezent”. We wtorek zapadła decyzja o podniesieniu trzech podatków, przy czym jeden z nich wzrośnie bardziej, niż wcześniej zakładano.

W czwartek 9 października Sejm skierował projekt budżetu na 2026 r. do prac w komisjach sejmowych. Deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. To wprawdzie mniej, niż w ubiegłym roku, ale ciągle uśmiechnięta koalicja zadłuża nasz kraj w zastraszającym tempie.

Nic zatem dziwnego, że władze szukają pieniędzy w kieszeniach Polaków. We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że „rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym”.

Projekt zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc. Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Ponadto Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała, że zaakceptował przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za tą skomplikowaną nazwą kryje się po prostu podwyżka opłaty cukrowej.

W projekcie proponuje się podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju – z 0,50 zł do 0,70 zł – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących oraz opłaty zmiennej – z 0,05 zł do 0,10 zł – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Przy czym opłata maksymalna będzie wynosić 1,8 zł za litr napoju (obecnie jest to 1,2 zł).

Proponuje się także podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, z 0,10 zł do 1,00 zł.

Oczywiście pretekstem zarówno dla podnoszenia akcyzy, jak i opłaty cukrowej jest troska rządzących o zdrowie Polaków. Rząd chce naszego dobra, a więc będziemy go mieć coraz mniej. Tymczasem władze nie powinny się interesować tym, co dorosły człowiek je i pije, a zarówno akcyzę, jak i opłatę cukrową należy po prostu czym prędzej zlikwidować.

Poza tym osoby, które będą miały szczęście, będą musiały podzielić się nim z urzędnikami. W projekcie resortu finansów proponuje się podniesienie podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.