Piwowarczyk OSTRO podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. „Parszywa dziewiątka Tuska”

- Reklama -

Publicysta „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk opublikował w swoich mediach społecznościowych post, w którym podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. 15 października przypada druga rocznica wyborów parlamentarnych, po których Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę.

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Do Sejmu weszły wówczas jeszcze PiS oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Koalicyjny rząd na czele z Donaldem Tuskiem został powołany 13 grudnia 2023 r.

- Reklama -

Czytaj również:

„Parszywa dziewiątka Tuska”

„Dwa lata temu młodzi, systemowo wykształceni, z wielkich ośrodków ponownie wybrali do władzy ekipę @donaldtusk. Dzisiaj już nawet oni widzą, jaki błąd popełnili i mają dość tych rządów” – napisał na portalu X Piwowarczyk.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Następnie dziennikarz w dziewięciu punktach podsumował dwa lata od wyborów parlamentarnych. „Kilkanaście miesięcy uśmiechniętej Polski to:

niespełnione obietnice, czyli znak rozpoznawczy rządów Tuska;

demolka resztek rządów prawa i wcielanie w życie ideałów „demokracji walczącej”;

próby obchodzenia prawa przy pomocy ministerialnych rozporządzeń;

skrajnie lewacka ofensywa światopoglądowa i ideologiczna;

podsycanie walki dwóch wrogich plemion i polityczny teatr zamiast realnych rozliczeń;

rozbudowa państwa (nad)opiekuńczego, kolejne wydatki socjalne finansowane z Waszych pieniędzy;

rozbudowa państwa (nad)opiekuńczego, kolejne wydatki socjalne finansowane z Waszych pieniędzy; wzrost podatków, danin, opłat, akcyz etc., czyli po prostu coraz większa grabież obywateli;

polityka zagraniczna prowadzona na kolanach, bezalternatywne uwiązanie u cudzych klamek;

toporna propaganda dla silnych razem w rządowym przekazie i reżymowych mediach”

– napisał.

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych? Dobrze

Mogłoby być lepiej

Nie jest tak najgorzej

Źle

Nie mam zdania, ale chcę sprawdzić wyniki Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Redaktor podkreślił, że to jedynie najważniejsze punkty, gdyż minusów uśmiechniętej koalicji jest znacznie więcej. „Dwa lata i wystarczy. Może po kolejnych wyborach faktycznie będzie nam #15xLepiej” – podsumował, nawiązując do używanego przez zwolenników obecnej władzy hasztagu.