Piwowarczyk OSTRO podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. "Parszywa dziewiątka Tuska"
OpinieTEMAT DNIA

Piwowarczyk OSTRO podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. „Parszywa dziewiątka Tuska”

-

Autor: Redakcja NCzas
Radosław Piwowarczyk oraz Donald Tusk
NCZAS.INFO | Radosław Piwowarczyk oraz Donald Tusk. / foto: screen YouTube (kolaż)
Publicysta „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk opublikował w swoich mediach społecznościowych post, w którym podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. 15 października przypada druga rocznica wyborów parlamentarnych, po których Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę.

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Do Sejmu weszły wówczas jeszcze PiS oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Koalicyjny rząd na czele z Donaldem Tuskiem został powołany 13 grudnia 2023 r.

Czytaj również:

„Parszywa dziewiątka Tuska”

„Dwa lata temu młodzi, systemowo wykształceni, z wielkich ośrodków ponownie wybrali do władzy ekipę @donaldtusk. Dzisiaj już nawet oni widzą, jaki błąd popełnili i mają dość tych rządów” – napisał na portalu X Piwowarczyk.

Następnie dziennikarz w dziewięciu punktach podsumował dwa lata od wyborów parlamentarnych. „Kilkanaście miesięcy uśmiechniętej Polski to:

  • niespełnione obietnice, czyli znak rozpoznawczy rządów Tuska;
  • demolka resztek rządów prawa i wcielanie w życie ideałów „demokracji walczącej”;
  • próby obchodzenia prawa przy pomocy ministerialnych rozporządzeń;
  • skrajnie lewacka ofensywa światopoglądowa i ideologiczna;
  • podsycanie walki dwóch wrogich plemion i polityczny teatr zamiast realnych rozliczeń;
    rozbudowa państwa (nad)opiekuńczego, kolejne wydatki socjalne finansowane z Waszych pieniędzy;
  • wzrost podatków, danin, opłat, akcyz etc., czyli po prostu coraz większa grabież obywateli;
  • polityka zagraniczna prowadzona na kolanach, bezalternatywne uwiązanie u cudzych klamek;
  • toporna propaganda dla silnych razem w rządowym przekazie i reżymowych mediach”

– napisał.

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych?

Redaktor podkreślił, że to jedynie najważniejsze punkty, gdyż minusów uśmiechniętej koalicji jest znacznie więcej. „Dwa lata i wystarczy. Może po kolejnych wyborach faktycznie będzie nam #15xLepiej” – podsumował, nawiązując do używanego przez zwolenników obecnej władzy hasztagu.

Źródło:PAP/X
