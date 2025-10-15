Piwowarczyk OSTRO podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. „Parszywa dziewiątka Tuska”

Publicysta „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk opublikował w swoich mediach społecznościowych post, w którym podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. 15 października przypada druga rocznica wyborów parlamentarnych, po których Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę.
W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Do Sejmu weszły wówczas jeszcze PiS oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Koalicyjny rząd na czele z Donaldem Tuskiem został powołany 13 grudnia 2023 r.
Czytaj również:
- Dwa lata uśmiechniętych rządów. „Koalicja wpadła z deszczu pod rynnę i to jest jej główny problem”
- Złe wieści dla Tuska. Ile zostało z poparcia dla uśmiechniętej koalicji? [SONDAŻ]
„Parszywa dziewiątka Tuska”
„Dwa lata temu młodzi, systemowo wykształceni, z wielkich ośrodków ponownie wybrali do władzy ekipę @donaldtusk. Dzisiaj już nawet oni widzą, jaki błąd popełnili i mają dość tych rządów” – napisał na portalu X Piwowarczyk.
Następnie dziennikarz w dziewięciu punktach podsumował dwa lata od wyborów parlamentarnych. „Kilkanaście miesięcy uśmiechniętej Polski to:
- niespełnione obietnice, czyli znak rozpoznawczy rządów Tuska;
- demolka resztek rządów prawa i wcielanie w życie ideałów „demokracji walczącej”;
- próby obchodzenia prawa przy pomocy ministerialnych rozporządzeń;
- skrajnie lewacka ofensywa światopoglądowa i ideologiczna;
- podsycanie walki dwóch wrogich plemion i polityczny teatr zamiast realnych rozliczeń;
rozbudowa państwa (nad)opiekuńczego, kolejne wydatki socjalne finansowane z Waszych pieniędzy;
- wzrost podatków, danin, opłat, akcyz etc., czyli po prostu coraz większa grabież obywateli;
- polityka zagraniczna prowadzona na kolanach, bezalternatywne uwiązanie u cudzych klamek;
- toporna propaganda dla silnych razem w rządowym przekazie i reżymowych mediach”
– napisał.
Redaktor podkreślił, że to jedynie najważniejsze punkty, gdyż minusów uśmiechniętej koalicji jest znacznie więcej. „Dwa lata i wystarczy. Może po kolejnych wyborach faktycznie będzie nam #15xLepiej” – podsumował, nawiązując do używanego przez zwolenników obecnej władzy hasztagu.
PARSZYWA DZIEWIĄTKA TUSKA
Dwa lata temu młodzi, systemowo wykształceni, z wielkich ośrodków ponownie wybrali do władzy ekipę @donaldtusk. Dzisiaj już nawet oni widzą, jaki błąd popełnili i mają dość tych rządów.
Kilkanaście miesięcy uśmiechniętej Polski to:
❌niespełnione…
— Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) October 15, 2025