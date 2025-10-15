Złe wieści dla Tuska. Ile zostało z poparcia dla uśmiechniętej koalicji? [SONDAŻ]

- Reklama -

Dwa lata po wyborach parlamentarnych sondaże nie są łaskawe dla koalicji rządzącej. Część elektoratu odpłynęła – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Przed dwoma laty stery przejęła koalicja KO, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Teraz jednak okazuje się, że nie wszyscy wyborcy, którzy wówczas głosowali na „anty-PiS”, zrobiłoby to ponownie.

Ankietowanym, którzy głosowali na partie koalicji rządzącej, zadano pytanie: „Czy teraz, czyli w dwa po wyborach parlamentarnych, nadal zagłosowałbyś na obecnie rządzących?”.

Z sondażu wynika, że tylko 65 proc. wyborców koalicji rządzącej z 2023 r. ponownie by na nią zagłosowało. 22 proc. zaś zmieniło zdanie. Pozostali jeszcze się wahają.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 11-12 października 2025 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Słaby rezultat koalicji rządzącej skomentował były prezydent Bronisław Komorowski. Wskazał na popełnione błędy. – Udało się odblokować pieniądze z KPO. To chyba największy sukces rządu. Z kolei nie udało się zapewnić harmonijnej współpracy koalicji, aby projekty idące do Sejmu były uzgadniane wewnątrz koalicji na zasadzie kompromisu. Pozwolono za bardzo na partyjne hasanie, najpierw robiła to Nowa Lewica, a później Polska 2050. Pewne jest, że nie należy osłabiać pozycji premiera Donalda Tuska – twierdził.

Z kolei była premier z PiS Beata Szydło oceniła, że pod rządami Tuska „Polska stoi w miejscu, zamiast iść naprzód i wykorzystywać swój potencjał”. – Obecny rząd odsunął nas od ścieżki rozwoju, stabilizacji i dobrobytu, prowadząc kraj w stronę niepewności i pogłębiających się problemów. Jeśli ten kierunek się utrzyma, trudno będzie oczekiwać poprawy — wielu Polaków już dziś to dostrzega – powiedziała.