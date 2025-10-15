WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaZłe wieści dla Tuska. Ile zostało z poparcia dla uśmiechniętej koalicji?
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Złe wieści dla Tuska. Ile zostało z poparcia dla uśmiechniętej koalicji? [SONDAŻ]

-

Autor: MMP
Premier Donald Tusk. Foto: PAP
NCZAS.INFO | Premier Donald Tusk. Foto: PAP
- Reklama -

Dwa lata po wyborach parlamentarnych sondaże nie są łaskawe dla koalicji rządzącej. Część elektoratu odpłynęła – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Przed dwoma laty stery przejęła koalicja KO, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Teraz jednak okazuje się, że nie wszyscy wyborcy, którzy wówczas głosowali na „anty-PiS”, zrobiłoby to ponownie.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Ankietowanym, którzy głosowali na partie koalicji rządzącej, zadano pytanie: „Czy teraz, czyli w dwa po wyborach parlamentarnych, nadal zagłosowałbyś na obecnie rządzących?”.

Z sondażu wynika, że tylko 65 proc. wyborców koalicji rządzącej z 2023 r. ponownie by na nią zagłosowało. 22 proc. zaś zmieniło zdanie. Pozostali jeszcze się wahają.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 11-12 października 2025 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Słaby rezultat koalicji rządzącej skomentował były prezydent Bronisław Komorowski. Wskazał na popełnione błędy. – Udało się odblokować pieniądze z KPO. To chyba największy sukces rządu. Z kolei nie udało się zapewnić harmonijnej współpracy koalicji, aby projekty idące do Sejmu były uzgadniane wewnątrz koalicji na zasadzie kompromisu. Pozwolono za bardzo na partyjne hasanie, najpierw robiła to Nowa Lewica, a później Polska 2050. Pewne jest, że nie należy osłabiać pozycji premiera Donalda Tuska – twierdził.

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Z kolei była premier z PiS Beata Szydło oceniła, że pod rządami Tuska „Polska stoi w miejscu, zamiast iść naprzód i wykorzystywać swój potencjał”. – Obecny rząd odsunął nas od ścieżki rozwoju, stabilizacji i dobrobytu, prowadząc kraj w stronę niepewności i pogłębiających się problemów. Jeśli ten kierunek się utrzyma, trudno będzie oczekiwać poprawy — wielu Polaków już dziś to dostrzega – powiedziała.

Źródło:se.pl
Poprzedni artykuł
W zachodniopomorskim powstanie farma fotowoltaiczna Apple
Następny artykuł
Piwowarczyk OSTRO podsumował dwa lata uśmiechniętej Polski. „Parszywa dziewiątka Tuska”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU