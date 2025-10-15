Tomasz Sommer pozywa Rafała Pankowskiego. To ich chce powołać na świadków. W tle Jedwabne

- Reklama -

Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy Czas!”, złożył pozew przeciwko Rafałowi Pankowskiemu z lewicowego stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. O swoim kroku, który zapowiadał już wcześniej, poinformował w mediach społecznościowych.

Bezpośrednim powodem złożenia pozwu jest wywiad, którego Rafał Pankowski udzielił izraelskiej gazecie „Haaretz”.

Pankowski na łamach izraelskich mediów oskarżył Sommera o „wypaczanie pogromu w Jedwabnem” oraz sugerować, że „oskarżenia przeciwko Polakom zostały stworzone przez kierowaną przez Żydów konspirację”.

Spór dotyczy filmu dokumentalnego autorstwa Sommera pt. „Jedwabne. Historia prawdziwa”. W materiale tym autor przedstawia tezy kwestionujące oficjalną wersję wydarzeń dotyczącą pogromu. Z kolei zdaniem Pankowskiego z „Nigdy Więcej”, film fałszuje historię i promuje „antysemickie konspiracje”.

Jak twierdzi Sommer, zarzuty te, opublikowane w jednej z najbardziej opiniotwórczych izraelskich gazet, godzą w jego dobre imię.

Przed skierowaniem sprawy do sądu, Tomasz Sommer publicznie zażądał od Rafała Pankowskiego zamieszczenia przeprosin na łamach „Haaretz” w językach polskim i angielskim. W jego ocenie, wypowiedzi Pankowskiego naruszyły jego dobra osobiste oraz reputację. Brak reakcji na to wezwanie skłonił redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!” do podjęcia kroków prawnych.

„Pozew za obsamrowywanie w żydowskiej prasie przeciwko Rafałowi Pankowskiemu z Nigdy Więcej opłacony i wysłany. Wnioskuję o powołanie na świadków Aleksandra Kwaśniewskiego, Michaela Schudricha i Leona Kieresa. Jak sąd ich powoła, to być może dowiemy się czegoś nowego o kłamstwie jedwabieńskim” – poinformował Sommer.