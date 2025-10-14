WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaMejza zatrzymany, chociaż nikomu nie zrobił krzywdy. Odmówił przyjęcia mandatu. Kierwiński grzmi...
TEMAT DNIAWiadomościPolitykaPolska

Mejza zatrzymany, chociaż nikomu nie zrobił krzywdy. Odmówił przyjęcia mandatu. Kierwiński grzmi o „barbarzyńskim rajdzie”

-

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Łukasz Mejza.
NCZAS.INFO | Łukasz Mejza. / Fot. PAP
- Reklama -

Poseł PiS Łukasz Mejza jechał trasą S3 w powiecie polkowickim (Dolnośląskie) z prędkością 200 km/h, odmówił przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim. „Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd” – grzmiał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Polkowicach podkom. Przemysław Rybikowski przekazał PAP, że do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 10.40 na trasie S3, pomiędzy miejscowościami Gaworzyce a Radwanice.

- Reklama -Precz z zielonym (nie)ładem

– Funkcjonariusze zatrzymali auto, które jechało z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h – powiedział policjant. Dodał, że kierowca auta został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi.

– Odmówił przyjęcia mandatu, wskazując, że chroni go immunitet poselski – powiedział podkom. Rybikowski. Policjant nie ujawnił, że chodzi o posła PiS Łukasza Mejzę.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na portalu X napisał: „Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem… posłem PiS. Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd”.


Informację o mandacie dla posła Mejzy pierwsze podało radio RMF FM.

Na kogo oddasz głos w najbliższych wyborach parlamentarnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Z wolnościowego punktu widzenia czyny, przez które nikt nie ucierpiał, nie powinny być karane. Sztandarowym przykładem takiej sytuacji jest właśnie przekraczanie prędkości, które samo w sobie nie prowadzi do żadnych negatywnych konsekwencji. Zatem w wolnościowym ujęciu kara dla posła Mejzy jest niezasadna. Tymczasem media głównego nurtu oraz władza nakręcają narrację o „barbarzyńskim rajdzie”.

„No naprawdę straszne rzeczy. Media grzmią, że poseł Mejza został zatrzymany za zbyt szybką jazdę. Minister @MKierwinski bredzi coś o «barbarzyńskim rajdzie». Czy komuś coś się stało? Nie, więc w czym problem?” – napisał na portalu X wydawca nczas.info Radosław Piwowarczyk.

„Ograniczenia prędkości trzeba zlikwidować ‼️ Drogi i samochody są po to, żeby się nimi szybko przemieścić, a nie wlec się przestraszonym, że coś może się stać” – skwitował publicysta.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. Poseł Mejza tłumaczył w rozmowie z Radiem ZET powody swojego zachowania.

„Źle się zachowałem i nie mam zamiaru p******ć głupot, bo nic tego nie tłumaczy. Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej” – kajał się.

„A wszystkim komentującym, w przypływie emocjonalnej ekstazy, cymbałom z Platformy, przypominam, że jechałem na S3, a nie w terenie zabudowanym, jak Donald Tusk w swoim barbarzyńskim rajdzie, po którym stracił prawo jazdy” – wskazał.

„Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem). Jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluję ten mandat od razu, a jak nie to, oczywiście, natychmiast, zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność, bo jestem charakternym gościem, a nie jakimś Grodzkim, który będzie się chował za immunitetem. Jeszcze raz przepraszam” – dodał.

Źródło:NCzas/PAP/Radio ZET
Poprzedni artykuł
Naukowiec z Toyoty ostrzega: Samochody elektryczne to ślepa uliczka. Klimat nie skorzysta

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU