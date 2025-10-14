WIDEO
Hajlowali przy Bramie Śmierci w Auschwitz. Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Policja w pobliżu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
NCZAS.INFO | Policja w pobliżu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. / Foto: policja.gov.pl
Dwaj 23-letni Albańczycy „hajlowali” w piątek przy wieżach wartowniczych byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Policja poinformowała, że cudzoziemcy usłyszeli zarzuty.

W piątek 35-letni turysta z Holandii zauważył, jak dwaj Albańczycy „hajlowali” na tle jednej z wież wartowniczych byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz, nieopodal Bramy Śmierci.

23-latkowie zostali ujęci przez Straż Muzealną Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Następnie na miejsce wezwano policję w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zgłady Auschwitz–Birkenau. Policjanci z Wydziału Kryminalnego podczas prowadzonych czynności zebrali dowody potwierdzające, że cudzoziemcy wykonywali gest hitlerowskiego pozdrowienia przy wieżach. Albańczykom postawiono zarzuty propagowania nazizmu. Grozi im za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

„Na podziękowania za prawidłową reakcję na przestępstwo zasługuje 35-letni obywatel Niderlandów. Mężczyzna widząc turystów propagujących nazizm natychmiast powiadomił Straż Muzealną” – oświadczyła policja.

Źródło:policja.gov.pl
