Rząd znów podwyższa wciąż podwyższane podatki. Alkohol podrożeje wielokrotnie bardziej, niż planowano

– Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-27 – przekazał we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka. Oznacza to kolejną podwyżkę podatków i jeszcze większe odbieranie ludziom przez rząd owoców ich pracy.

– Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – powiedział Szłapka we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Projekt zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc.

– To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 gr a butelka wódki o 3 zł – powiedział Szłapka.

Oznacza to również kilkukrotną podwyżkę w stosunku do dotychczas planowanej.

Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

