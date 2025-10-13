Dobrosz-Oracz walczyła z nepotyzmem, ale w czasach PiS. Teraz jej mąż pracuje na państwowym stołku. Ma solidną wypłatę

- Reklama -

Justyna Dobrosz-Oracz wielokrotnie odpytywała polityków o przypadki nepotyzmu oraz powiązań medialno-politycznych z kolegami i rodziną na państwowych stołkach, utrzymywanych z naszych pieniędzy. Jak się okazuje, jej mąż Paweł Oracz jest zatrudniony w państwowej instytucji i zarabia… No właśnie nie wiadomo ile, bo nie chce się tym chyba chwalić, ale całkiem sporo.

Marcin Dobski na tvrepublika.pl poinformował, że mąż Justyny Dobrosz-Oracz, Paweł Oracz pracuje na kierowniczym stanowisku w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI). Podlega ono pod Ministerstwo Cyfryzacji, którym włada wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.

„Dobrosz-Oracz nieraz poruszała w swoich materiałach temat nepotyzmu i kolesiostwa, za rządów Zjednoczonej Prawicy, ganiając na obcasach po sejmowych korytarzach za politykami, których członkowie rodzin trafili na państwowe posady” – zauważył Dobski.

Sama dziennikarka w ubiegłym roku wróciła do reżimówki, z której zwolniono ją w 2016 roku. Wtedy prezesem rządowej telewizji niskiej jakości opłacanej pod przymusem z naszych pieniędzy został Jacek Kurski.

– Długo się zastanawiałam, ale postanowiłam wrócić do TVP. Trzeba odbudować media publiczne ze zgliszcz i przywrócić widzom wiarę w prawdę – mówiła w styczniu 2024 roku Justyna Dobrosz-Oracz.

„Jak się okazuje, nie tylko ona żyje jak pączek w maśle po dojściu do władzy koalicji, na czele której stoi Donald Tusk. Również jest mąż, który kierownikiem Zespołu Portalu RP w COI jest od czerwca 2024 roku. Wcześniej przez kilka miesięcy był analitykiem biznesowym w COI” – czytamy.

Portal RP zajmuje się integracją stron administracji państwowej. Są tam „m.in. podstrony z informacjami o organach i instytucjach publicznych oraz oferowane przez nie e-usługi”.

„Centralny Ośrodek Informatyki to instytucja gospodarki budżetowej, która zajmuje się realizacją dużych projektów IT dla sektora publicznego, w tym rozwojem aplikacji takich jak mObywatel i utrzymaniem kluczowych systemów państwowych. Od 2015 roku podlega bezpośrednio Ministrowi Cyfryzacji (w latach 2020-2023 podlegał Kancelarii Premiera)” – czytamy.

„Republika” zapytała COI, jakie wynagrodzenie otrzymuje Paweł Oracz na kierowniczym stanowisku. COI nie wysłał odpowiedzi. Natomiast na podstawie ofert pracy na stronie COI jest kilka ogłoszeń na kierownicze stanowiska. Widełki wynoszą między 19 a 15 tys. zł brutto miesięcznie. Ponadto kierownik może liczyć na premie „zależnie od efektów pracy”.

„W przeszłości Oracz pracował jako wydawca mediów społecznościowych w wydawnictwie Agora S.A., Polsat i TVP, a przed COI przez cztery lata w spółce Asseco” – podaje portal tvrepublika.pl.

Dyrektor generalny COI to Radosław Maćkiewicz. Jest członkiem Nowej Lewicy.

„27 grudnia 2023 r. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wręczył mu akt powołania na stanowisko dyrektora COI. Maćkiewicz w przeszłości startował z list SLD. Potem przez wiele lat pracował dla globalnych dostawców rozwiązań informatycznych, w tym dla firmy Microsoft oraz Hewlett-Packard. Jest wykładowcą akademickim z zakresu nowych technologii, przedsiębiorczości oraz praktycznej psychologii zarządzania” – czytamy.

Przez 16 lat był związany z Microsoftem, od 2007 do stycznia 2023 roku. Przez ostatnie siedem lat zajmował się sprzedażą usług koncernu do podmiotów sektora publicznego. Ostatnie pięć lat zajmował stanowisko Accout Executive

