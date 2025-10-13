Prezentował TO ze zwierzętami i nieletnimi. Dyrektor szpitala i były szef NFZ w Bydgoszczy aresztowany

- Reklama -

Na trzy miesiące aresztowany został 57-latek z okolic Bydgoszczy, który usłyszał zarzut prezentowania za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz z wykorzystaniem zwierząt. To były już dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi.

Tomasz P., za pośrednictwem portalu społecznościowego, miał się kontaktować z 11-latkami z Ukrainy. Rodzice dziewczynek zgłosili to policji. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

Rzecznik prasowa bydgoskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała PAP, że zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy i wstępne ustalenia prowadziły do Polski, do województwa kujawsko-pomorskiego.

– Prokuratura Generalna Ukrainy za pośrednictwem Europolu poinformowała o sprawie wydział do walki z handlem ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – dodała.

W sprawę zaangażowano funkcjonariuszy z bydgoskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ich wiedza, doświadczenie i użycie specjalistycznego sprzętu pozwoliło zatrzymać 8 października 57-latka z gminy Sicienko, k. Bydgoszczy.

– W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania i pracy policjanci zabezpieczyli sprzęty i nośniki, na których mogły znajdować się zakazane treści. Do policyjnych specjalistów trafiło m.in. siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz dziesięć nośników pamięci – wskazała mł. insp. Chlebicz.

Na nośnikach znaleziono m.in. materiały pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt.

– 57-latek trafił do komendy policji, gdzie przedstawiono mu przygotowane przez prokuratora zarzuty. Wstępnie mężczyzna odpowie za prezentowanie za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz takich treści z wykorzystaniem zwierząt. Usłyszał też zarzut posiadania plików wideo z pornografią z udziałem małoletnich – dodała rzecznik prasowa bydgoskiej policji.

Zatrzymany to dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi. Już były dyrektor, bo po jego zatrzymaniu rozwiązano z nim umowę.

W przeszłości był szefem NFZ w Bydgoszczy oraz naczelnikiem w ZUS.

Jak wskazała mł. insp. Chlebicz w piątek doprowadzono podejrzanego do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury.

Tomasz P. usłyszał zarzuty m.in. z artykułu 202 par. 3 Kodeksu karnego. Ten stanowi, że kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.