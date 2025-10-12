Rusza rejestracja przybyszów. W Polsce w pierwszej kolejności na dwóch przejściach granicznych

- Reklama -

W niedzielę w Europie rusza Entry/Exit System (EES). W Polsce w pierwszej kolejności zostanie uruchomiony na drogowym przejściu granicznym Medyka-Szeginie oraz na przejściu kolejowym Przemyśl-Mościska – przekazał PAP rzecznik SG ppłk Andrzej Juźwiak.

Jak wyjaśnił rzecznik SG, w EES będą rejestrowani obywatele państw spoza Unii Europejskiej udający się na krótki pobyt, tj. do 90 dni w okresie 180 dni, do krajów europejskich posługujących się EES.

- Reklama -

– Dane podróżnych będą rejestrowane w EES niezależnie od tego, czy potrzebują oni wizy krótkoterminowej, czy też korzystają z ruchu bezwizowego. W systemie będą również rejestrowane odmowy wjazdu. Wraz z EES nie zostaną wprowadzone żadne nowe wymogi dla osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się – zaznaczył Juźwiak.

Dzięki EES ma być wiadomo, kto, gdzie i kiedy wjeżdża do Unii Europejskiej. System umożliwi skuteczniejszą identyfikację osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz zapobieganie oszustwom związanym z tożsamością i dokumentami.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych będzie pewność, że podróżni nie mogą posługiwać się wieloma tożsamościami ani nadużywać dokumentów podróży w celu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu. Europejski System Wjazdu/Wyjazdu (EES) zwiększa efektywność kontroli granicznych, wykrywając zagrożenia bezpieczeństwa i zapewniając, że granice zewnętrzne przekraczają wyłącznie osoby upoważnione – podkreślił rzecznik SG.

Dodał, że EES będzie wdrażany stopniowo, a państwa europejskie będą wprowadzać poszczególne elementy EES etapami, w tym gromadzić dane biometryczne, takie jak wizerunek twarzy i odciski palców. – Oznacza to, że dane biometryczne podróżnych, jak wizerunek twarzy i odciski palców, mogą nie być od razu pobierane na każdym przejściu granicznym – powiedział Juźwiak.

Rzecznik przyznał, że w początkowej fazie uruchamiania mogą pojawiać się utrudnienia związane z wydłużonym czasem odpraw granicznych. – To stopniowe wdrażanie potrwa do 9 kwietnia 2026 r. Od 10 kwietnia 2026 r. EES będzie w pełni operacyjny i od tego dnia stemplowanie paszportów zostanie zastąpione elektroniczną rejestracją w systemie – przekazał.

Entry/Exit System to nowy europejski system zarządzania granicami umożliwiający rejestrowanie obywateli państw spoza Unii, udających się na krótki pobyt na terenie UE, za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich.

Kraje europejskie, które stosują EES to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Królestwo Niderlandów, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Łotwa.

W EES gromadzone będą dane osobowe widniejące na dokumencie podróży, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo; data i miejsce każdego wjazdu i wyjazdu z 29 krajów europejskich posługujących się EES; dane biometryczne, w tym zdjęcie twarzy i/lub odciski palców, a także ewentualna informacja o odmowie wjazdu.

Nowy zintegrowany system pozwoli służbom wszystkich państw członkowskich sprawdzić w każdej chwili, czy pobyt danej osoby jest legalny. Będzie on pomagał zidentyfikować podróżnych, którzy przekraczają dozwolony pobyt i jednocześnie eliminuje konieczność manualnego stemplowania paszportów.

Uruchomienie zintegrowanego systemu Entry/Exit (EES) w październiku 2025 r. zostało ustalone i potwierdzone w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE.