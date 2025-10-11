Tusk twierdzi, że nie będzie relokacji imigrantów do Polski

- Reklama -

Nie będzie w Polsce relokacji migrantów; załatwione – przekazał w sobotę premier Donald Tusk. Do środy spodziewane jest oficjalne przedstawienie przez Komisję Europejską obowiązków krajów UE wynikających z paktu migracyjnego.

Szef rządu zamieścił w serwisie społecznościowym wpis o polityce migracyjnej.

„Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” – napisał na X.

PAP w kilku źródłach ustaliła, że ostateczna decyzja w sprawie zwolnienia Polski z obowiązków paktu migracyjnego jeszcze nie zapadła.

Radio RMF FM poinformowało w sobotę rano, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polska – ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy – ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego. – Nie mogę potwierdzić tych informacji – powiedział w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Komisja Europejska ma do środy przedstawić obowiązki krajów Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego. – Dobrze byłoby, gdyby w środę – bo wtedy będzie to (decyzja-PAP) publikowane – Komisja Europejska dostrzegła te nasze wysiłki i argumentację – skomentował w RMF wiceminister Duszczyk. Dopytywany, dlaczego nie może już w sobotę potwierdzić informacji radia dotyczących specjalnego potraktowania Polski przez KE, zastrzegł, że w polityce różne rzeczy mogą się wydarzyć.

W lutym br. premier Donald Tusk po rozmowach z unijnymi komisarzami i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen zapowiedział, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Podkreślał, że Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji. – Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. Cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie – podkreślił na konferencji prasowej z udziałem szefowej KE.

W czwartek opublikowany został w mediach społecznościowych list prezydenta Karola Nawrockiego do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Prezydent napisał, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

Polska okazuje niezwykłą solidarność z Ukrainą. Od ponad trzech lat przyjmuje dużą liczbę ukraińskich uchodźców. To ogromny wysiłek, który w pełni bierzemy pod uwagę – skomentował dzień później rzecznik KE Markus Lammert.

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

W sobotę w Warszawie odbędzie się manifestacja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu Donalda Tuska, w tym paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości, zapowiadając manifestację, podkreślali, że jej celem jest wyrażenie sprzeciwu „wobec decyzji oligarchów unijnych”. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak stwierdził podczas konferencji prasowej, że wprowadzenie paktu migracyjnego stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Jego zdaniem należy przeprowadzić referendum w tej sprawie, które zapewniłoby gwarancję bezpieczeństwa. Polityk PiS podkreślił też, że umowa z Mercosur to jeden z elementów „tragedii polskiego rolnictwa”.