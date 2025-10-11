Jasnowidz Jackowski ostrzega przed „stanem wojny” i „zewnętrznymi decyzjami”. Wskazuje na premiera i prezydenta. „Jest gotowy plan”

- Reklama -

Rząd i prezydent zamierzają przyjąć „zewnętrzne decyzje” usprawiedliwiające „stan wojny” lub „podobny reżim” – ostrzega Krzysztof Jackowski. Jasnowidz z Człuchowa opublikował nowe nagranie zwiastujące apokaliptyczną przyszłość.

Jackowski połączył wątki Donalda Tuska i Karola Nawrockiego w jedną syntezę: Wojnę.

– Jest gotowy plan. Jest to sytuacja nadzwyczajna w rządzie i u prezydenta. Połączenie pod tym względem na linii prezydent rząd to jest sytuacja nadzwyczajna. W każdej chwili może być ten plan wdrożony. I on się może wydarzyć w każdej chwili, czyli jesteśmy blisko czegoś – powiedział Krzysztof Jackowski.

Zaznaczył, że „stan wojny nie będzie oznaczał jeszcze wojny”.

– Stan wojny może być określony jednostronnie. Czyli co, przez Polskę? – pytał sam siebie jasnowidz Jackowski.

Podkreślił, że jego zdaniem wisi możliwość ogłoszenia stanu „gotowości” lub „stanu wojny” jednostronnie. Zdaniem Jackowskiego, ma to być pretekst do podejmowania drastycznych decyzji i tworzenia kontrolowanego chaosu.

– I na podstawie ogłoszenia tego stanu wojny jednostronnie będzie można wykonywać pewne rzeczy, ogłoszenie tego stanu wojny będzie usprawiedliwiało te decyzje – przekonywał jasnowidz Jackowski.

Dalej ma wydarzyć się niezaplanowany chaos. Chodzi o braki w dobrach, trudności, zjawiska wyglądające na celowo wywołane problemy, by uśpić społeczny sprzeciw wobec innych, prawdziwych problemów.

Media przypominają, że w ostatnim czasie Krzysztof Jackowski już kilkukrotnie komentował działania Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Wskazywał w ich kontekście na ryzyko kryzysów gospodarczych.