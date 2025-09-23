„Polska zostanie złożona w ofierze za Ukrainę”. PRZERAŻAJĄCA WIZJA jasnowidza Jackowskiego [VIDEO]

- Reklama -

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się najnowszą wizją na temat Polski. Zdaniem słynnego widzącego z Człuchowa, nasz kraj może zostać złożony w ofierze za Ukrainę, a po wojnie podzielony na trzy części. O czym jeszcze mówił jasnowidz Jackowski?

Jasnowidz Jackowski w najnowszej audycji „Trump Zdradzi Nasz Region” na YouTube przedstawił niepokojącą wizję dotyczącą naszego kraju w kontekście wojny na Ukrainie. Co zdaniem słynnego widzącego z Człuchowa czeka Polskę w najbliższych miesiącach?

Polska złożona w ofierze

– Nie rozumiem tego zdania: „Polska zostanie złożona w ofierze za Ukrainę”. Czyżby oddana za to, żeby Ukraina w jakiejś części mogła istnieć, lub czy się wstawić będzie musiała za Ukrainą? – zaczął Jackowski.

– Nasi politycy nie mogą decydować sami o naszych decyzjach, to jeszcze sobie dopowiedzcie… – kontynuował widzący z Człuchowa.

– Od samego początku mówiłem Państwu, że Polska – jakikolwiek pokój w przyszłości nastąpi – już nie będzie miała granic tych, które ma obecnie. Ja to mówiłem Państwu, jak się zaczęła wojna na Ukrainie, mówiłem też o tym przed wojną na Ukrainie – przypomniał i dodał, że rozpoczęła się wówczas na niego nagonka, m.in. w mediach.

– Zabolało to, jak powiedziałem, że Polska będzie podzielona na trzy części. Mówiłem różne rzeczy w trakcie zarazy, a atak medialny na mnie nastąpił wtedy, kiedy powiedziałem, że będzie wojna, po tej wojnie Polska będzie podzielona na trzy strefy i właściwie tylko jedna z nich będzie Polską, taką prawdziwą Polską i że my się od razu o tym nie zorientujemy, ponieważ to niby będzie dalej Polska, ale z każdym miesiącem przez pewien okres czasu te granice będą się rysowały i dotrze do nas wszystkich, że tak naprawdę Polska jako decydent to jest tylko jedna z tych trzech części – dodał.

„Moment graniczny”

– Front ma ruszyć od Polski, czyli jeżeli Europa zdecyduje i po cichu Ameryka zdecyduje, że w pomocy Ukrainie, w stosunku do Rosji trzeba zacząć działać, to ruszy to od Polski, co jest zresztą wytłumaczalne geograficznie, ale ja to czuję, że to ruszy od nas, więc i do nas przyjdą konsekwencje tej decyzji – uważa jasnowidz Jackowski.

– Od kilku wizji mam takie dziwne przeczucie, nawet nie wiem jak to nazwać, bo taki okres listopada, powiedzmy 11-12, listopad w każdym bądź razie (…) i to będzie taki moment graniczny tego bałaganu, w który Polska zostanie wciągnięta – dodał.

W dalszej części programu dodał, że polscy politycy i decydenci „doskonale wiedzą, że w każdej chwili mogą dostać informację, w rodzaju rozkazu, żeby w Polsce wprowadzać – nie wiem – stan wyjątkowy, stan zagrożenia wojennego”. – Ja mam poczucie, że decyzje zapadły – podkreślił.