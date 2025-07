Jasnowidz Jackowski przestrzega Grzegorz Brauna: „Musi uważać co je i pije. Zostanie mu coś podane. Przy nim jest podstawiony człowiek”

- Reklama -

W poniedziałkowej audycji na swoim youtubowym kanale jasnowidz Krzysztof Jackowski został zapytany o Grzegorza Brauna. Po chwili skupienia jasnowidz z Człuchowa powiedział bardzo niepokojące rzeczy.

„Mimo wszystko Grzegorz Braun polityczny rośnie w siłę, ale Grzegorza Brauna będą chcieli ośmieszyć” – mówił Krzysztof Jackowski.

„Grzegorz Braun musi uważać na to gdzie je, gdzie pije, czy sok, czy herbatę, żeby coś nie podano panu Braunowi po to żeby go skompromitować.”

„Mam wrażenie, że są ludzie wpływowi w polityce, którzy chcą zrobić taki zakręt dla Brauna – tak jak Braun idzie do przodu, w swoim dość kontrowersyjnym uprawianiu polityki, tak oni chcą zrobić taki odwrót, że przesadzi Braun z tą kontrowersją. Chcą go skompromitować” – mówił jasnowidz.

„Braun musi uważać na to co pije, co je. Gdzieś na jakimś publicznym dużym spotkaniu może być coś podane Braunowi, że on będzie mówił kompletnie dziwne rzeczy. To będzie taka bardzo perwersyjna próba ośmieszenia go.”

„Przy Braunie jest niski człowiek, charakterystyczne, że on jest niskiego wzrostu, cichy, małomówny. Taki mężczyzna kojarzy mi się jako podstawiony Braunowi, człowiek, który tylko gra bliskość z Braunem. To jest człowiek podstawiony.”

„Jest szykowana próba poważnego ośmieszenia Brauna, coś mu podadzą” – podsumował swoje przeczucia Krzysztof Jackowski. Przy okazji warto przypomnieć, że Jackowski jeszcze przed wyborami prezydenckimi bardzo trafnie przewidział, że Grzegorz Braun i jego formacja zaczną mocno przybierać na sile.

Wizja, nie wizja, fantazje, nie fantazje – jedno jest pewne: wielu wpływowych ludzi w polityce jest zaniepokojonych wzrostem siły i popularności Grzegorza Brauna. Swoje zaniepokojenie wyraził nawet sam premier Donald Tusk. Zaniepokojone mogą być także różne ośrodki zagraniczne… Grzegorz Braun na pewno powinien zachować teraz większą czujność, tym bardziej, że z historii IIIRP znamy różne dziwne przypadki.

Przypomnijmy choćby udaną próbę kompromitacji posła Gabriela Janowskiego 16 stycznia 2000 roku, który nagle zaczął się „dziwnie zachowywać” tuż przed debatą na temat odwołania ministra skarbu państwa Emila Wąsacza, i oczywiście „przypadkowo” został w tym stanie wyprowadzony przed kamery telewizyjne…