Potężne trzęsienie ziemi na Kamczatce. Fala tsunami mknie przez Pacyfik [VIDEO]

Rosyjskie służby przekazały w środę, że nikt nie zginął, a kilka osób zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi i wstrząsów wtórnych u wsch. wybrzeży Kamczatki. Wg Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) główny wstrząs miał magnitudę 8,8. Ostrzeżenia przed tsunami wydano na niemal całym Pacyfiku.

At 11:24am local time (7/30/2025), a magnitude 8.8 earthquake occurred near the Kamchatka Peninsula, Russia. Tsunami alerts were issued around the Pacific Basin. It followed a magnitude 7.4 foreshock on July 20 and is near the epicenter of the 1952 magnitude 9.0 event.

Rosyjskie służby ratunkowe poinformowały, że kilka osób odniosło niegroźne obrażenia w wyniku wstrząsów, których epicentrum znajdowało się ok. 125 km na południowy-wschód od stolicy Kraju Kamczackiego – Pietropawłowska Kamczackiego, a hipocentrum na głębokości niespełna 19,5 km.

Tsunami and Strongest Earthquake in 70 Years Hit Kamchatka and Sakhalin

An earthquake with a magnitude of 8.7, the strongest on Kamchatka since 1952, caused destruction and triggered a tsunami.

Aftershocks of up to 7.5 magnitude are expected for up to a month. The earthquake… pic.twitter.com/31aSAkzY0o

