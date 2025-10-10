Lekarz, duchowny i były ochroniarz zatrzymani. Tak Ukraińcy unikają mobilizacji wojskowej

- Reklama -

Aż cztery nowe mechanizmy omijania mobilizacji ujawniła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zatrzymano pięciu organizatorów tego procederu. Unikanie poboru lub nielegalne przekroczenie granicy kosztowało chętnych do 20 tys. dolarów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Policja Krajowa zlikwidowały cztery grupy, które trudniły się organizowaniem sposobów na unikanie mobilizacji. Według służby, zatrzymano pięć osób podejrzanych o organizowanie procederu w różnych częściach Ukrainy.

Śledczy ustalili, że zatrzymani oferowali osobom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej sposobność, by uniknąć poboru. Taka „usługa” kosztowała zainteresowanych nawet 20 tys. dolarów. Wśród metod działania było fałszowanie dokumentów, czy nielegalne przerzucanie przez granicę z pominięciem oficjalnych punktów kontrolnych.

Zatrzymany w obwodzie kijowskim traumatolog miał sprzedawać fikcyjne zaświadczenia o niezdolności do służby wojskowej. W celu uwiarygodnienia fałszywych dokumentów lekarz miał rejestrować swoich klientów jako pacjentów szpitala. W ten sposób tworzył pozory, że są oni leczeni stacjonarnie.

Również w obwodzie kijowskim zatrzymano założyciela jednej z organizacji społecznych, który miał obiecywać niechętnym do służby wojskowej skreślenie z list poszukiwanych w centrach rekrutacyjnych za pieniądze. Miał następnie zapewniać swoim klientom fikcyjne zatrudnienie w przedsiębiorstwach uznanych za kluczowe dla infrastruktury państwa.

Wśród zatrzymanych znalazł się także były ochroniarz jednego ze współpracowników Wiktora Medwedczuka. Ujęty w Kijowie mężczyzna – według ustaleń SBU – miał zorganizować kanał przerzutu do krajów Unii Europejskiej przez „zieloną granicę”. Zatrzymano go na gorącym uczynku – próbował właśnie przyjąć pieniądze od jednego z klientów.

W obwodzie czerniowieckim duchowny Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego) miał organizować przerzut mężczyzn do sąsiedniego kraju UE. Służby ustaliły, że duchowny miał sam wyszukiwać potencjalnych klientów. Znajomego przedsiębiorcę zaangażował zaś do pomocy w transporcie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego przekraczania granicy państwowej oraz nadużycia wpływów. Grozi im za to do dziewięciu lat więzienia, a także konfiskata ich mienia.

To nie pierwsze takie zatrzymania w ostatnim czasie na Ukrainie. Niedawno SBU zatrzymała pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości, który miał przyjmować łapówki w zamian za wystawienie fałszywych zaświadczeń zdrowotnych Ukraińcom uchylającym się od mobilizacji.