Awantura na spotkaniu z Sikorskim. Kobieta siłą wyprowadzona z sali po tym, gdy zarzuciła ministrowi kłamstwo [VIDEO]

Do ostrej wymiany zdań i szarpaniny doszło podczas spotkania z Radosławem Sikorskim w Przemyślu. Jedna z uczestniczek oskarżyła szefa MSZ o kłamstwa w sprawie Strefy Gazy, po czym została siłą wyprowadzona z sali przez dwóch mężczyzn.

Do incydentu doszło, gdy minister Sikorski przebywał w Przemyślu w ramach objazdu po Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej.

Sikorski mówił o walce z rosyjską dezinformacją i demaskowaniu kłamstw. Właśnie wtedy jego przemówienie przerwała kobieta, zarzucając mu, że sam rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat sytuacji w Palestynie.

W geście protestu aktywistka pokazała czarne klapki, które miały należeć do Polaka palestyńskiego pochodzenia, Omara Farisa, uczestnika flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy zatrzymanego przez Izrael. Kobieta twierdziła, że był on zmuszany przez izraelskie władze do wielogodzinnego klęczenia w tych klapkach. Zarzuciła też ministrowi, że „kłamie na temat tego, że w Gazie nie ma ludobójstwa”.

Gdy kobieta mówiła niewygodne dla Sikorskiego słowa, podeszło do niej dwóch mężczyzn i siłą wyprowadziło z sali. Doszło do szarpaniny. Kobieta zdążyła jeszcze krzyknąć „Wolna Palestyna”.

Zdumiewająca była reakcja Sikorskiego. Minister skomentował zajście słowami: „Szkoda, że pani nie zaczekała”. Ciekawe, w jaki sposób miała zaczekać, skoro została przez ludzi Sikorskiego wyprowadzona siłą.

Sikorski stwierdził jeszcze, że to nie czas na zadawanie pytań, bo on ma do dokończenia przemówienie. Później nie odniósł się do zarzutów o ludobójstwo.

„Dwóch ochroniarzy siłą wynosi kobietę ze spotkania z Sikorskim, bo zadała kłopotliwe pytanie o ludobójstwo w Gazie, na co Sikorski bezczelnie: 'szkoda, że pani nie zaczekała’. To jest ten wasz legendarny szacunek do kobiet? To jest zwyczajne chamstwo buraka z Dworu w Chobielinie” – skomentował zajście Sławomir Mentzen.