Mentzen zapytany o koalicję z PiS i pakt senacki. Wystąpił z zaskakującą propozycją. „Bardzo ciekawe rozwiązanie”

- Reklama -

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen w środowy poranek był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet, gdzie odniósł się między do kwestii współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Polityk był pytany zarówno o pakt senacki, jak i potencjalną koalicję w 2027 roku.

– Przemysław Czarnek wczoraj w tym studio mówił, że chętnie by zrobił pakt senacki PiS-u i Konfederacji, czy Pan byłby za? – zapytał Rymanowski.

- Reklama -

– Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyński – stwierdził Mentzen.

Lider Konfederacji zaproponował jednak inne rozwiązanie. Zdaniem polityka z Torunia taki pakt szeroko rozumianej prawicy mógłby powstać pod patronatem Karola Nawrockiego.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Gdyby Karol Nawrocki był takim gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – podkreślił Mentzen i dodał, że „Nawrocki byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia”.

„Pewnie nie będzie żadnego porozumienia”

W dalszej części programu, odpowiadając na pytanie słuchacza, Mentzen powiedział o kwestiach personalnych, związanych z możliwością zawarcia potencjalnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.

– To nie są wymogi personalne, to jest po prostu pewien sposób widzenia, jak wygląda rzeczywistość, a rzeczywistość wygląda tak, że póki tam głową jest Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko się porozumieć – powiedział.

– Czyli Pan chciałby, żeby Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki odeszli, a wtedy byłaby szansa na rozmowy z PiS-em? – zapytał Rymanowski.

– Wtedy porozumienie jawi się jako coś możliwego do zrobienia – odparł Mentzen.

– A Pan wierzy w to, co Pan mówi?

– Że bez tego będzie się bardzo ciężko porozumieć? Oczywiście, że tak.

– Nie, że w ogóle jest możliwe, że dojdzie do odejścia tych dwóch ważnych polityków?

– Jeżeli nie dojdzie do odejścia, to pewnie nie będzie żadnego porozumienia.