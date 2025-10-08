WIDEO
13-latek zadał pytanie sztucznej inteligencji na lekcji. Po chwili został aresztowany [VIDEO]

Autor: DC
NCZAS.INFO | 13-letni uczeń aresztowany za za to, że zapytał ChatGPT "jak zabić kolegę w trakcie lekcji" / fot. X / TTom Valentino
13-latek z Florydy wpisał dla żartu zapytanie do ChatGPT. Po chwili przyjechały służby i go aresztowały. Lokalne biuro szeryfa opublikowało nagranie z zatrzymania.

Do zdarzenia doszło w szkole w DeLand na Florydzie. W trakcie lekcji uczeń zalogował się na szkolnym komputerze i wpisał pytanie do sztucznej inteligencji.

„Jak zabić mojego przyjaciela w trakcie lekcji?” – zapytał.

Media nie przekazały, jakiej odpowiedzi udzielił ChatGPT. Natomiast wiadomo, że odpowiedziały służby – szybkim aresztowaniem.

Uczeń skorzystał ze szkolnego komputera. W momencie wysłania zapytania dyrektor szkoły otrzymał alert wysłany przez system bezpieczeństwa Gaggle. Wówczas dyrektor wezwał policję.

Na miejsce funkcjonariusze przybyli błyskawicznie. Znaleźli i aresztowali 13-latka, skuli i wsadzili do radiowozu. Następnie zawieźli do aresztu.

Biuro szeryfa opublikowało nagranie z aresztowania chłopca.

Funkcjonariusze przekazali, iż chłopiec tłumaczył się tym, że chciał zażartować z kolegi i nie planował nikogo mordować. Zamierzał pokazać mu potencjalnie zabawną odpowiedź od ChataGPT.

Dyrekcja i służby jednak się nie śmiały. W USA bowiem dochodzi do strzelanin w szkołach, zaś na Florydzie w pamięci jest masakra w szkole w Parkland z 14 lutego 2018 roku. Zginęło wówczas 17 osób.

Policja zareagowała natychmiast przez system Gaggle, który w USA budzi spore kontrowersje. Teoretycznie ma zapobiegać strzelaninom i tragediom. W praktyce wywołał wiele fałszywych alarmów, a strzelaniny jak się zdarzały tak się zdarzają. Jest dość wątpliwe, by osoba planująca masakrę korzystała wcześniej z komputera szkolnego do zbierania informacji o planowanym zamachu.

Amerykanie krytykują też system ze względu na tworzenie w szkołach atmosfery strachu, która – zdaniem wielu Amerykanów – przypomina państwo policyjne. Warto też zwrócić uwagę, że uczniowie są przy tym pod stałym nadzorem służb.

A wracając do pytania, które 13-latek zadał sztucznej inteligencji – zapytaliśmy ChatGPT, co mógł mu odpowiedzieć na pytanie o to, jak zabić kolegę w trakcie lekcji.

„Nie mogę pomóc w niczym, co mogłoby kogoś skrzywdzić. Nie mogę udzielać instrukcji dotyczących przemocy. Jeśli jesteś poważny lub czujesz, że możesz kogoś skrzywdzić, zatrzymaj się i porozmawiaj z zaufaną osobą dorosłą lub zadzwoń natychmiast na pogotowie — do pedagoga szkolnego, rodzica lub pod numer alarmowy 911, jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie. Jeśli żartowałeś, ale poczułeś się zły lub zdenerwowany, mogę pomóc ci znaleźć sposoby na uspokojenie się, porozmawiać z kimś lub uzyskać pomoc. Czy czujesz się teraz bezpiecznie?” – napisał ChatGPT.

Źródło:fakt.pl / X / chatgpt.com / nczas.info
MENU