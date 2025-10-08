Atakowała ludzi młotkiem na ulicy. Fanka Antify Ilaria Salis zachowała immunitet w unijnym parlamencie

- Reklama -

Włoska lewaczka bijąca ludzi młotkiem na ulicy zachowała immunitet w unijnym parlamencie. Ilaria Salis nie będzie sądzona za napadanie ludzi, których z bandycką Antifą uznawała za „faszystów”.

O zachowaniu immunitetu przez Salis napisał na X Marcin Sypniewski.

„Uwolnić Barabasza – krzyknął Parlament Europejski. Ilaria Salis bijąca ludzi młotkiem po głowie jednym głosem uratowała immunitet. Lewacy świętują. Skandal” – ocenił Sypniewski.

W kolejnym wpisie wyjaśnił, że Ilaria Salis „to skrajnie lewicowa poseł” w unioparlamencie.

„Z bojówkami Antify w Budapeszcie napadała i linczowała ludzi, których uważali za faszystów, często kompletnie przypadkowych. Bili żelaznymi rurami, młotkami po głowie narażając na śmierć. Grozi jej 20 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem” – napisał Marcin Sypniewski.

„Uzyskała immunitet i wyszła z węgierskiego aresztu po zeszłorocznych wyborach. W dzisiejszym głosowaniu jednym głosem uratowała immunitet i bezkarność na kolejne lata” – dodał wiceprezes Nowej Nadziei.

Następnie ocenił, że „to skandal” i wskazał, że „ci tchórze zażądali tajnego głosowania, żeby nie było widać, kto stanął po stronie bandytów”.

„Miesiąc temu zakłócili minutę ciszy ku czci Charlie Kirka, dziś chronią terrorystkę przed odpowiedzialnością karną. Taka jest lewica, mają szacunek tylko dla swojego życia. Mogą opowiadać o równości, nowoczesności, demokracji ale to nadal ideowi potomkowie Lenina, Stalina i tym podobnych rzeźników mordujących tych, ktorzy nie wierzą w lewicowe bujdy” – stwierdził Sypniewski.

Salis wcześniej była włoską nauczycielką. W lutym 2023 roku pojechała z bojówką Antify na Węgry, by zakłócać obchody dnia honoru.

Została zatrzymana przez węgierskie służby i tymczasowo aresztowana. Usłyszała zarzuty napaści i przynależności do skrajnie lewicowej niemieckiej organizacji. Na Węgrzech bowiem Antifa jest uznawana za grupę przestępczą.

Salis wypierała się zarzucanych jej czynów. Lewica we Włoszech zorganizowała nagonkę na Węgry za rzekome złe traktowanie, w tym zakucie w kajdanki. Atakowano też Węgry za rzekome niewłaściwe warunki aresztu.

W maju 2024 roku zastosowano wobec Ilarii Salis poręczenie majątkowe i areszt domowy. Miesiąc później wystartowała w unijnych wyborach z list lewicowej koalicji AVS. Została wybrana na unioposła, co uchyliło areszt domowy.