Ucieczka z tonącego statku. Posłowie od Hołowni chcą zmienić barwy partyjne

Zmiany na pokładzie Polski 2050. RMF FM ustaliło, że co najmniej sześcioro posłów chciałoby zmienić barwy na zieloną koniczynkę i odejść od Szymona Hołowni do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Inny chcieliby transferu do Platformy Obywatelskiej. Trwają rozmowy.

Sytuacja Polski 2050 coraz bardziej przypomina sytuacje „Titanica”. Członkowie partii Szymona Hołowni nie chcą jednak iść na dno i rozważają przejście na inny pokład.

W rozmowie z RMF FM posłowie wyjaśniali, że są rozczarowani tym, że ich dotychczasowy lider postanowił porzucić własne ugrupowanie. Przyznali, że nie wierzą w przyszłość swojej formacji.

W Polsce 2050 trwa walka o władzę. Jedynym oficjalnym kandydatem na szefa partii jest jak na razie Ryszard Petru, znany z tego, że gra na siebie. Na horyzoncie pojawia się także nazwisko Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która – jak mówi m.in. Michał Kobosko – jest zwolenniczką mocnej rywalizacji czy nawet konfliktu z premierem Donaldem Tuskiem. Idąc na zwarcie z szefem rządu Polska 2050 prawdopodobnie zmniejszyłaby jeszcze swoje szanse na to, by coś ugrać w koalicji.

Ci, którzy chcieliby jeszcze zasiadać w ławach przy Wiejskiej, nie wiążą swojej przyszłości ze sztandarem Polski 2050. Chcą zmieniać barwy.

Do sytuacji odniosła się w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM Pełczyńska-Nałęcz. – Słyszałam, że posłowie szykują się do odejścia, nim wygraliśmy wybory, mieliśmy upaść w pierwszym roku po wyborach. Wszyscy wieszczą nam koniec, a my jesteśmy i będziemy trwali – powiedziała.

– Hołownia nigdy nie mówił, że się przyspawa do politycznego stołka do 70. roku życia. Polska 2050 nie jest partią jednego człowieka. To jest zespół wielu ludzi, a kadencja Szymona Hołowni, jako przewodniczącego, właśnie się kończy – podkreśliła.

– Jesteśmy grupą ludzi, która się połączyła wokół programu i wokół wartości. Mamy swoje cele programowe i wbrew wszelkim zapowiedziom, że mamy się rozpaść, jesteśmy i przetrwamy – zapewniała.