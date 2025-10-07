WIDEO
Mentzen nie wytrzymał. Oburzył się po wstrzymaniu rządowego finansowania. „Teraz to się zdenerwowałem”

Autor: Redakcja NCzas
Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen. / foto: PAP
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen zabrał głos w swoich mediach społecznościowych w związku z decyzją rządu Donalda Tuska. Polityk oburzył się z powodu braku rządowego dofinansowania dla zlokalizowanego pod Toruniem radioteleskopu.

„Teraz to się zdenerwowałem. Od przyszłego roku ma przestać działać największy radioteleskop w Europie Środkowej, mający 32 metry średnicy, znajdujący się w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach pod Toruniem” – napisał na portalu X Mentzen.

„Wielokrotnie zwiedzałem Obserwatorium jako dziecko, przyjeżdżałem tam w ramach koła astronomicznego w liceum, a także w ramach studiów na Wydziale Fizyki i Astronomii UMK. Mam do tego radioteleskopu sentyment. Jest on dumą mojego wydziału i całego uniwersytetu” – dodał.

W ostatnich dniach media obiegła informacja o tym, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało środków na działalność radioteleskopu w kolejnych trzech latach. „Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku 32-metrowy radioteleskop RT4 UMK pod Toruniem być może wstrzyma swoją aktywność, co w praktyce by oznaczało koniec życia tego polskiego instrumentu” – alarmowały na Facebooku osoby związane z Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach.

„Długofalowy, ponad 20-letni projekt obserwacji obłoków protogwiazdowych w pasmach masera metanolowego, czy uruchomione w ostatnich latach monitorowanie źródeł szybkich błysków radiowych zostaną zakończone, grupy naukowe najpewniej się rozpadną” – dodano na profilu „Radioteleskop live”.

Jak podkreślono „władze Instytutu Astronomii UMK wysłały pismo z prośbą o zmianę decyzji”. „Mamy nadzieję relatywnie szybko dostać odpowiedź z MNiSW. Całość generalnie wygląda dość dziwnie i smutnie, bo jeszcze niedawno (w 2020) nasz teleskop przeszedł remont powierzchni i malowanie. Jak widać, nawet okładki Nature Astronomy nie pomagają…” – zaznaczono.

Działający od ponad 30 lat pod Toruniem radioteleskop jest największym tego typu urządzeniem w Europie Środkowej. Służy do obserwacji odległych obiektów astronomicznych z wykorzystaniem fal radiowych.

Oburzony Mentzen napisał na portalu X, że „mają kasę na jachty, na kluby dla swingersów, na największe możliwe głupoty”, a także dodał, że „znaleźli nawet 60k zł dla Jasia Kapeli na pisanie wierszy o aborcji, a nie ma 600k na radiotelskop?!”. „To jest dywersja, sabotaż i atak na polską naukę!” – ocenił polityk.

W kolejnym poście Mentzen odniósł się do otworzenia na Uniwersytecie Warszawskim kierunku studiów „Płeć i seksualność”. „Świetnie. Na cholerę nam astronomia, badania, największy w Europie Środkowej radioteleskop. Lepiej otworzyć kierunek Płeć i seksualność” – napisał ironicznie.

„Na działanie radioteleskopu zabrakło 600 tysięcy złotych. Ile kosztował kierunek Płeć i seksualność na UW?” – zapytał lider Konfederacji.

