Odwołają von der Leyen? Płaczek: „Traktuje Pani Europejczyków, w tym Polaków, jak idiotów”

-

Autor: AW
NCZAS.INFO | Ursula von der Leyen. Foto: PAP
W Strasburgu w poniedziałek rozpoczyna się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (do 9 października). Podczas sesji odbędzie się debata nad dwoma wnioskami o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej.

Dwa oddzielne głosowania zaplanowano na czwartek. Wnioski złożyły dwie frakcje – prawicowi Patrioci dla Europy i skrajnie lewicowa Grupa Lewicy. Komisja Europejska musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem już w lipcu. Wtedy złożyła go prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale w PE nie było wystarczającej liczby głosów, aby odwołać przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen.

Przewodniczącą Komisji Europejskiej trafnie podsumował poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek.

„Wszyscy pamiętają skandal związany z kasowaniem przez Panią Ursulę von der Leyen wiadomości dotyczących negocjowania cen szczepionek dla Europy z szefem Pfizer’a. Do dzisiaj szczegóły tych negocjacji objęte są mgłą tajemnicy, a finansowe skutki negocjacji do dziś ponoszą Polacy. Nikt nie poniósł odpowiedzialności. Szefowa komisji również” – napisął Płaczek na portalu X.

„Minęły lata i mamy… powtórkę patologii. Okazało się bowiem, że całkiem niedawno z telefonu komórkowego Pani von der Leyen została usunięta wiadomość otrzymana od prezydenta Francji, w której wzywał On szefową Komisji Europejskiej do zablokowania umowy handlowej UE-Mercosur!”

„Zdaniem Komisji Europejskiej, klęczącej przed swoją szefową, do skasowania wiadomości doszło „tylko ze względu na brak miejsca” w telefonie Pani von der Leyen. Jakby tej farsy było mało – niektórzy europosłowie ogłosili publiczną zbiórkę na nowy telefon dla szefowej Komisji Europejskiej. Brzmi, jak kiepski żart, ale niestety nim nie jest.”

„Pani von der Leyen – czas już odejść, bo to już jest żenada. Traktuje Pani Europejczyków – w tym Polaków, jak idiotów. Niestety przy poklasku polskiego rządu. Panią trzeba NATYCHMIAST odwołać!” – zakończył swój wpis poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek.

Źródło:PAP/X
