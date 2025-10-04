WIDEO
Złoto bije cenowe rekordy. Mówią, że to nie koniec wzrostów

-

Autor: AW
Sztabki złota. Złoto. Rezerwa. Bank.
Sztabki złota. Zdjęcie ilustracyjne / Foto: Pixabay
Uncja złota na początku tego tygodnia kosztowała ok. 3,8 tys. dol., co oznacza wzrost o 47 proc. od początku tego roku i o 14 proc. od 26 sierpnia – poinformował Goldman Sachs. Dodał, że cena złota może być na poziomie 4 tys. dol. za uncję w połowie 2026 roku.

Eksperci Goldman Sachs zwrócili uwagę, że tym samym cena złota przebiła poziomy z II kwartału tego roku, wynoszące od 3,2 tys. do 3,45 tys. za uncję trojańską (toz). Według nich to wynik rosnącej aktywności ETF-ów (funduszy notowanych na giełdzie) i banków centralnych oraz silniejszej pozycji spekulacyjnej tego surowca.

Istnieje potencjał wzrostu ich dotychczasowej prognozy, zgodnie z którą cena złota w połowie przyszłego roku zbliżyłaby się do poziomu 4 tys. dol./toz, a w grudniu 2026 r. przekroczyłaby próg 4,3 tys. dol./toz – wskazali analitycy.

Zwrócili uwagę na większy niż oczekiwali wzrost zasobów zachodnich ETF-ów we wrześniu – 109 ton wobec 17 ton prognozowanych. „Sugeruje to, że kluczowe ryzyko wzrostu cen, na które wcześniej wskazywaliśmy — czyli prywatni inwestorzy znacząco dywersyfikujący swoje portfele w stronę złota — rzeczywiście zaczyna się materializować” – zauważyli.

Źródło:PAP
