Donald Trump: Izrael musi natychmiast zaprzestać bombardowania Gazy

- Reklama -

Prezydent USA Donald Trump wyraził przekonanie, że z oświadczenia Hamasu wynika, iż jest on gotowy na długotrwały pokój. Wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

„Na podstawie oświadczenia wydanego właśnie przez Hamas uważam, że są gotowi na długotrwały POKÓJ. Izrael musi natychmiast zaprzestać bombardowania Gazy, byśmy mogli bezpiecznie i szybko uwolnić zakładników!” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Dodał, że obecnie „jest zbyt niebezpiecznie, by to zrobić”. Poinformował, że trwają rozmowy na temat szczegółów dotyczących tych działań.

Prezydent USA podkreślił też, że „nie chodzi tylko o Strefę Gazy, lecz chodzi o od dawna pożądany POKÓJ na Bliskim Wschodzie”.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Trump po raz pierwszy zajął tak jednoznaczne stanowisko i tym samym podjął próbę zmuszenia premiera Izraela Benjamina Netanjahu do zaprzestania ataków.

Izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na swoich informatorów w kręgach premiera Izraela, podała, że Netanjahu był zaskoczony taką reakcją Trumpa.

CZYTAJ TAKŻE: Hamas odpowiedział na ultimatum Trumpa. Izrael kręci nosem