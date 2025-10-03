IPN reaguje na ukraińskie łgarstwa. „W świetle dostępnych źródeł historycznych to nieuprawnione”

- Reklama -

Na profilu IPN na X pojawił się komunikat dotyczący ukraińskich łgarstw na temat AK, OUN, UPA i ukraińskiego ludobójstwa na Kresach II RP. „Stosowanie symetryzmu w odniesieniu do działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich jest, w świetle dostępnych źródeł historycznych, nieuprawnione” – podkreślił IPN w komunikacie.

– „Instytut Pamięci Narodowej odnotował list historyków i osób publicznych opublikowany przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, traktując go jako manifest polityczny” – stwierdził rzecznik prasowy – dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Kościański.

W komunikacie zaznaczono, że IPN „konsekwentnie nie komentuje spraw o charakterze politycznym”.

„Niemniej stosowanie symetryzmu w odniesieniu do działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich jest, w świetle dostępnych źródeł historycznych, nieuprawnione” – stwierdzono w komunikacie.

„Symbolika OUN-UPA jest nierozerwalnie związana ze Zbrodnią Wołyńską, czyli ludobójstwem dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej. Z szacunku dla ofiar nie może być ona tolerowana w przestrzeni publicznej w Polsce” – podkreślono.

„IPN przypomina, że pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe jedynie w oparciu o prawdę historyczną, której poznanie wymaga ustalenia miejsc pochówku polskich ofiar, przeprowadzenia ekshumacji i godnego upamiętnienia wszystkich pomordowanych” – podsumowano w komunikacie.

🟥 Oświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej odnotował list historyków i osób publicznych opublikowany przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, traktując go jako manifest polityczny. Polski Instytut Pamięci Narodowej konsekwentnie nie komentuje spraw…

Ostatnio UIPN wydał komunikat propagandowy zrównujący ukraińskie ludobójstwo z „działaniami wojennymi”, kłamał o rzekomej wojnie polsko-ukraińskiej w trakcie II wojny światowej i zarzucał Polakom ludobójstwo na Ukraińcach. Grożono oczernianiem polskich partyzantów.

