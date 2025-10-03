WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaIPN reaguje na ukraińskie łgarstwa. "W świetle dostępnych źródeł historycznych to nieuprawnione"
TEMAT DNIAWiadomościPolska

IPN reaguje na ukraińskie łgarstwa. „W świetle dostępnych źródeł historycznych to nieuprawnione”

-

Autor: DC
Instytut Pamięci Narodowej. Obrazek ilustracyjny. Źródło: X/IPN
Instytut Pamięci Narodowej. Obrazek ilustracyjny. Źródło: X/IPN
- Reklama -

Na profilu IPN na X pojawił się komunikat dotyczący ukraińskich łgarstw na temat AK, OUN, UPA i ukraińskiego ludobójstwa na Kresach II RP. „Stosowanie symetryzmu w odniesieniu do działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich jest, w świetle dostępnych źródeł historycznych, nieuprawnione” – podkreślił IPN w komunikacie.

– „Instytut Pamięci Narodowej odnotował list historyków i osób publicznych opublikowany przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, traktując go jako manifest polityczny” – stwierdził rzecznik prasowy – dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Kościański.

W komunikacie zaznaczono, że IPN „konsekwentnie nie komentuje spraw o charakterze politycznym”.

„Niemniej stosowanie symetryzmu w odniesieniu do działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich jest, w świetle dostępnych źródeł historycznych, nieuprawnione” – stwierdzono w komunikacie.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Symbolika OUN-UPA jest nierozerwalnie związana ze Zbrodnią Wołyńską, czyli ludobójstwem dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej. Z szacunku dla ofiar nie może być ona tolerowana w przestrzeni publicznej w Polsce” – podkreślono.

„IPN przypomina, że pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe jedynie w oparciu o prawdę historyczną, której poznanie wymaga ustalenia miejsc pochówku polskich ofiar, przeprowadzenia ekshumacji i godnego upamiętnienia wszystkich pomordowanych” – podsumowano w komunikacie.

Ostatnio UIPN wydał komunikat propagandowy zrównujący ukraińskie ludobójstwo z „działaniami wojennymi”, kłamał o rzekomej wojnie polsko-ukraińskiej w trakcie II wojny światowej i zarzucał Polakom ludobójstwo na Ukraińcach. Grożono oczernianiem polskich partyzantów.

Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Ukraina znowu kłamie o ludobójstwie na Wołyniu i zapowiada odwet na Polsce

Źródło:X / nczas.info
Poprzedni artykuł
Pożar hali z rozpuszczalnikami w Wielkopolsce. Jest apel straży pożarnej do mieszkańców [FOTO]
Następny artykuł
Elon Musk pierwszym półbilionerem w historii

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU