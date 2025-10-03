WIDEO
Elon Musk pierwszym półbilionerem w historii

-

Autor: DC
Elon Musk. / foto: PAP/Newscom
„Szef Tesli, Elon Musk, został pierwszą osobą w historii, której majątek netto przekroczył 500 mld dolarów (370,9 mld funtów), a wartość firmy produkującej samochody elektryczne i jego innych firm wzrosła w tym roku” – poinformowało BBC.

Majątek netto Muska na moment przekroczył pół biliona dolarów. Stało się to w środę po południu czasu nowojorskiego. Po chwili spadł do ponad 499 mld dolarów.

Firmy Muska notują zyski. Poza Teslą, wskazać należy na xAI oraz SpaceX.

„Ten kamień milowy dodatkowo umacnia status Muska jako najbogatszego człowieka na świecie, znacznie wyprzedzając rywali w globalnym sektorze technologicznym” – podkreśla BBC.

Według „Forbes”, drugim najbogatszym człowiekiem świata jest Larry Ellison, założyciel Oracle. Sporo mu jednak do Muska brakuje, gdyż jego majątek szacowany jest na 350,7 mld dolarów.

Główny majątek Elona Muska to akcje Tesli. Posiada 12 proc. udziałów w firmie. Ich wartość wzrosła w tym roku o 20 proc..

„Akcje firmy zyskują w ostatnich miesiącach, ponieważ inwestorzy doceniają fakt, że Musk poświęca więcej czasu swoim firmom niż polityce” – twierdzi BBC.

Źródło:bbc.com / nczas.info
