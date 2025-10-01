Ryszard Rynkowski usłyszał zarzuty. Grozi mu więzienie

- Reklama -

Ryszard Rynkowski usłyszał akt oskarżenia za jazdę pod wpływem alkoholu. 74-letniemu artyście grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

14 czerwca 2025 roku, zaledwie kilka kilometrów od swojego domu, Ryszard Rynkowski spowodował kolizję drogową. Był w drodze na występ na festiwalu w Opolu. W trakcie nieprawidłowego manewru wymijania uderzył w bok innego pojazdu, po czym – jak ustalili śledczy – po prostu odjechał z miejsca zdarzenia.

Policja odnalazła legendę polskiej muzyki w jego domu, gdzie spokojnie spał. Badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, choć według ekspertyz stężenie w momencie kolizji mogło wynosić nawet 1,84 promila.

Rynkowski przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. „Mój klient przyznaje, że pił alkohol przed badaniem go alkomatem przez policję i przeddzień. Nie przyznaje się jednak do kierowania autem w stanie nietrzeźwości” – taką linię obrony przekazuje adwokat Adam Kozioziembski, obrońca Rynkowskiego.

Decydujące znaczenie ma ustalenie, czy Rynkowski pił alkohol przed kolizją, czy dopiero po powrocie do domu. Na to pytanie miała odpowiedzieć tzw. opinia retrospektywna, która analizuje wyniki badania alkomatem w zestawieniu z parametrami fizycznymi podejrzanego.

Biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie we wrześniu przekazali prokuraturze wyniki, które potwierdziły, że artysta prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości.

Rynkowski został oskarżony o czyn z artykułu 178a Kodeksu Karnego, który przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd może orzec wobec artysty zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat oraz wpłatę na rzecz funduszu penitencjarnego od 5 do 60 tysięcy złotych.

Prokuratura nie wyklucza jednak możliwości złagodzenia wyroku, jeśli Rynkowski zdecyduje się na dobrowolne poddanie karze. Źródła nieoficjalnie sugerują, że w związku z traumą po utracie żony artysta może „dogadać się” z prokuraturą.

Niedługo po incydencie Rynkowski wystosował publiczne przeprosiny do swoich fanów. „Chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność” – napisał w oświadczeniu.