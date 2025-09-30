Zwrot akcji ws. syna Trzaskowskiego. Deklaracja wiceszefa PO wbrew wcześniejszym doniesieniom

- Reklama -

Według portalu Niezależna.pl nastoletni syn prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego został wypisany przez rodziców z zajęć edukacji zdrowotnej. Trzaskowski poinformował natomiast, że jego syn będzie uczęszczał na zajęcia.

Nowy przedmiot edukacja zdrowotna – wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji – nie jest w tym roku szkolnym obowiązkowy. Po roku, zgodnie z zapowiedzią minister edukacji Barbary Nowackiej, resort przeprowadzi ocenę przedmiotu i zostanie podjęta decyzja, co dalej.

W poniedziałek wieczorem portal Niezależna.pl opublikował artykuł, z którego wynika, że nastoletni syn Trzaskowskiego nie będzie uczęszczał na edukację zdrowotną, „bo został z niej wypisany przez rodziców”. Portal przekazał, że tę informację zweryfikował w dwóch źródłach. Według niezależnej.pl, z przedmiotu miała także zrezygnować „cała jego klasa”, a syn prezydenta Warszawy został wypisany z przedmiotu „jako jeden z pierwszych”.

Trzaskowski we wtorkowym wpisie na platformie X zapewnił, że jego syn będzie uczęszczać na zajęcia z edukacji zdrowotnej. „Wszystkich zainteresowanych moją rodziną informuję, że mój syn będzie uczęszczał na zajęcia o edukacji zdrowotnej (w grupie łączonej, międzyoddziałowej)” – napisał.

„Wszystkich innych zachęcam do brania udziału w tym bardzo potrzebnym przedmiocie” – dodał prezydent Warszawy.

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Jest on nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Nowy przedmiot wzbudził wiele kontrowersji – jeszcze na etapie przygotowywania podstawy programowej. Na początku grudnia 2024 r. na placu Zamkowym w Warszawie odbył się protest pod hasłem: „Tak dla edukacji, nie dla deprawacji”. Edukację zdrowotną za niezgodną z konstytucją uznała m.in. Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi, wskazując na art. 48. i 53. Konstytucji RP. Zaznaczono, że „wychowanie seksualne zgodnie z konstytucją pozostaje w kompetencjach rodziców, a nie państwa”.

Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, mógł złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły do 25 września.

Pod koniec sierpnia członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP zaapelowali do rodziców katolików, aby nie wyrażali zgody na udział dzieci w zajęciach z edukacji zdrowotnej. „Dobrze wiecie, że jako rodzice jesteście odpowiedzialni za wychowanie własnych dzieci. Macie prawo wychowywać je zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli widzicie, że w szkole są przekazywane jakieś wartości i zasady życia, z którymi się nie zgadzacie, możecie wyrazić swój sprzeciw” – napisali.